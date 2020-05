Voetjewrijven met de kusjeskousen van Heren Loebas Jill Dhondt

19 mei 2020

09u22 1 Gent De Gentse Heren Loebas willen liefde verspreiden in coronatijden met hun kleurrijke ‘KisSocks’. De sokken zijn een manier om affectie te tonen op een veilige manier. “Zoenen is misschien nog wat riskant, maar voetjevrijen van op afstand moet wel lukken, toch?”

“In coronatijden is het geven en krijgen van liefde niet evident”, vertellen Stijn D’Hondt en Peter Van de Sijpe van Heren Loebas, een creatief bedrijf in Gent. Deze week lanceren ze hun eigen sokken, samen met duurzame sokkenproducent Hero-on-socks. “Iedereen heeft het recht om verliefd en geliefd te worden. Die boodschap willen we naar iedereen verspreiden. Of je nu man of vrouw bent, of iets daar tussenin, met lange, korte, kromme, bruine of spierwitte tenen. Liefde is liefde.”

Wie de sokken draagt, kan niet onopgemerkt voorbij lopen. Ze bestaan telkens uit meerdere, flashy kleuren, waarop kusmondjes te zien zijn. Ze komen in een box waar steeds vier kousen in zitten. Doordat elk paar uit twee verschillende ontwerpen bestaat, kan je zestien combinaties maken met de doos. Het is daardoor niet erg als je per ongeluk twee verschillende sokken aantrekt.

De KisSocksbox is te koop voor 35 euro via Hero-on-socks.