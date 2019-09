Exclusief voor abonnees Voetbalsupporters voor rechter na raid op kraakpand Stapelplein: “Geen racisme, want ze supporteren voor ploeg met allochtone spelers” Wouter Spillebeen

16 september 2019

19u18 2 Gent Veertien leden van de harde supporterskern van AA Gent die twee jaar geleden een kraakpand bestormden en zo een Romafamilie de schrik van haar leven bezorgde, pleitten in de rechtbank dat ze geen racistische motieven hadden. “Mijn cliënt supportert voor een ploeg met heel wat allochtone spelers, dus hoe kan hij een racist zijn?” probeerde een van de advocaten. Ze riskeren voorwaardelijke celstraffen met een bezoek aan de Dossinkazerne als een van de voorwaarden.

Een groep van een vijfentwintigtal misnoegde mannen zette op vrijdagavond 3 november 2017 bivakmutsen en maskers op en viel met stokken en baseballknuppels in de hand binnen in een kraakpand op het Stapelplein. Ze klopten op rolluiken en gooiden een bloembak stuk, maar voor het tot een handgemeen kon komen, greep de politie in. Een agent raakte gewond, maar de Roma die in het kraakpand woonden, kwamen er met de schrik van af.

