Voetbalsupporters voor rechter na raid op kraakpand: “Geen racisme, wel maatschappelijk onbehagen” Wouter Spillebeen

16 september 2019

19u18 0 Gent Veertien leden van de harde supporterskern van AA Gent die twee jaar geleden een kraakpand bestormden en zo een Romafamilie de schrik van hun leven bezorgden, pleitten in de rechtbank dat ze geen racistische motieven hadden. “Mijn cliënt supportert voor een ploeg met heel wat allochtone spelers, dus hoe kan hij een racist zijn?” probeerde een van de advocaten. Ze riskeren voorwaardelijke celstraffen met een bezoek aan de Dossinkazerne als een van de voorwaarden.

Een groep van een vijfentwintigtal misnoegde mannen zette op vrijdagavond 3 november 2017 bivakmutsen en maskers op en viel met stokken en baseballknuppels in de hand binnen in een kraakpand op het Stapelplein. Ze klopten op rolluiken en gooiden een bloembak stuk, maar voor het tot een handgemeen kon komen, greep de politie in. Een agent raakte bij de tussenkomst gewond, maar de Roma die in het kraakpand woonden, kwamen er met de schrik van af.

Veertien leden van de supporterskern van AA Gent moesten zich vandaag voor de rechtbank verantwoorden voor de raid. Drie van hen hebben volgens het Openbaar Ministerie de bestorming van het pand beraamd. Elk van de beklaagden staat terecht als mededader omdat ze, ook al waren ze misschien niet allemaal aanwezig die avond, minstens afwisten van de raid. Om dat aan te tonen, haalt het OM messengerberichten en berichten uit WhatsAppgroepen aan.

Toevallig Roma

Enkele van die berichten vormen volgens gelijkekansencentrum Unia voldoende bewijs dat de groep gedeeltelijk gemotiveerd werd door racisme. Zo wordt er in de berichten naar Roma verwezen als “rattenvolk” en een “vuile soort”. Unia stelt zich net zoals het getroffen gezin burgerlijke partij en vraagt een schadevergoeding.

Dat de beklaagden racistische overtuigingen zouden hebben, ontkennen ze allemaal met klem. “In AA Gent zitten spelers met verschillende nationaliteiten. Het zou raar zijn als deze mannen racisten zouden zijn, maar wel supporteren voor een ploeg die voor een groot deel bestaat uit allochtonen”, probeerde een van de advocaten de rechtbank te overtuigen. “De vraag is of de raid ook gebeurd zou zijn als de krakers Gentse daklozen waren geweest. Ik denk van wel”, pleitte een andere advocaat. “Het waren gewoon toevallig Romazigeuners.”

Geen effectieve gevangenisstraffen

De raid werd volgens de verdediging voornamelijk uitgevoerd omwille van een maatschappelijk onbehagen. Er was op het moment van de feiten namelijk nog geen krakerswet en omdat het om een leegstaand pand ging, deed het Romagezin wettelijk gezien niets fout. “De motieven voor de bestorming waren een maatschappelijke onzekerheid over het eigendomsrecht. Er was een frustratie dat er niets aan gedaan werd”, sprak de advocaat van de hoofdbeklaagde. “We hadden het op een democratische manier moeten aankaarten. Ik schaam me diep en ik kan me alleen maar voorstellen hoe het voor die familie geweest moet zijn. Dat er kinderen aanwezig waren, zal me voor altijd bijblijven”, schreef de hoofdbeklaagde in een brief.

Het OM vraagt geen effectieve gevangenisstraffen voor de relschoppers, met uitzondering van een beklaagde waarvoor een alternatieve straf niet mogelijk is. De procureur vindt een alternatieve bestraffing wel van toepassing voor de dertien anderen en vraagt voorwaardelijke straffen van zes maanden tot een jaar met als voorwaarden onder andere een bezoek aan de Dossinkazerne. De beklaagden vragen om een werkstraf, de opschorting of de vrijspraak te krijgen. Op 7 oktober spreekt de rechtbank de strafmaat uit.