Voetbalsupporters gewond bij woelige confrontatie in De Pintelaan Wouter Spillebeen

28 februari 2020

09u02 0 Gent Na de wedstrijd van AS Roma tegen KAA Gent werd het gisterenavond even onrustig in de De Pintelaan ter hoogte van supporterscafé Smilies. De politie moest de Gentse supporters omsluiten terwijl de Italiaanse supporters passeerden om de tram te nemen en in het gewoel vielen drie lichtgewonden.

De supporters van AS Roma kregen politiebegeleiding naar het UZ, waar ze de tram konden nemen. Daarvoor moesten ze in de De Pintelaan passeren ter hoogte van het gekende supporterscafé Smilies. De politie was preventief al met een grote hoeveelheid medewerkers aanwezig. “Onze spotters hadden al opgemerkt dat er veel supporters aan het café stonden”, volgens politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Daarom besloten we een muur te vormen tussen de supportersgroepen.”

Terwijl de Italianen passeerden, werden de Gentse supporters toch onrustig. “We hebben hen volledig omsloten in een poging om hen in toom te houden. Enkele Gentenaars gooiden met flesjes naar de Italianen. In dat gewoel zijn bij de Gentse supporters twee lichtgewonden gevallen. Ook een van onze politiemedewerkers raakte lichtgewond. Daarnaast liep een politiehond verwondingen op toen hij in glas trapte”, aldus Langeraert.

Buiten de incidenten in de De Pintelaan verliep de avond zeer rustig.