Voertuigen van De Lijn, politie, brandweer en Stad vormen hart voor de zorg

23 april 2020

15u53 96 Gent Het lijkt alsof het Sint-Pietersplein voor even een stelplaats is geworden. Voertuigen van De Lijn, de brandweer, de politie en de Stad staan er naast en loodrecht op elkaar. Op de begane grond lijkt er weinig structuur aan te pas te komen, maar wie van bovenaf kijkt ziet dat de voertuigen letters en figuren vormen.

Het Sint-Pietersplein werd vandaag overrompeld door voertuigen van de lokale politie, de brandweer, De Lijn en de stadsdienst Feesten en Ambulante Handel. De wagens werden zodanig opgesteld dat ze de letters GENT, een hartje en een pijl vormden met daaronder ‘1,5 m’. De stadsdiensten vormden de pijl met de afmeting, en de letter ‘G’. De bussen van De Lijn vulden aan met de letters ‘E’ en ‘N’, en vormden ook het hartje. De brandweerwagens werden opgesteld zodat ze de ‘T’ van ‘GENT’ vormden.

Hart onder de riem

De voertuigen werden opgesteld uit solidariteit tegenover alle hulpverleners, en om de Gentenaar eraan te herinneren om de afstandsregel van 1,5 meter te respecteren. “De lokale politie en brandweer, De Lijn en de Dienst Feesten en Ambulante Handel werken in normale omstandigheden samen om de evenementen in Gent in goede banen te leiden. Nu er geen evenementen kunnen plaatsvinden, brengen ze op symbolische wijze hulde aan de Gentse zorgverstrekkers”, zegt Annelies Storms, Schepen van Feesten en Evenementen.

De locatie voor de opstelling was niet toevallig gekozen. “Aan het Sint-Pietersplein ligt het woonzorgcentrum Ter Rive, dat hard is getroffen door het coronavirus.” De bewoners en medewerkers van het rusthuis keken verwachtingsvol toe, toen de voertuigen in positie werden geplaatst. Toen het werk voorbij was, applaudisseerden de stadsmedewerkers nog voor hen.



