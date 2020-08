Voedingswinkel in Rabot voor personen met een beperkt budget gesloten wegens coronabesmetting Jill Dhondt

11 augustus 2020

17u08 7 Gent Een medewerker van de Sociale Kruidenier Rabot is besmet geraakt met het coronavirus. Volgens de procedure moeten alle medewerkers met een hoog risico daardoor in quarantaine worden geplaatst, wat een sterke impact heeft op de werking van de vzw. Daarom besloten de organisatie om de werking voorlopig stil te leggen tot dinsdag 1 september.

De Sociale Kruideniers Gent is een vzw die bestaat uit drie onderdelen: een buurtwinkel, een tweedehands kledingwinkel en kookworkshops met voedseloverschotten. De buurtwinkel is gericht op gezonde voeding en verzorgingsproducten voor mensen met een beperkt inkomen. Doordat één van de medewerkers besmet is geraakt met het coronavirus, moeten alle medewerkers en vrijwilligers met een hoog risico in quarantaine. “Dat hypothekeert de werking van de hele organisatie”, zegt coördinator. Luc Debar. “Daarom worden de twee winkels enkele weken gesloten en de kookworkshops even opgeschort.”

Debar beseft nochtans hoe broodnodig projecten als de buurtwinkel van de Sociale Kruideniers Gent vandaag zijn. Sinds de coronacrisis kunnen nog minder personen de eindjes aan elkaar knopen. “Op maandbasis ontvangen we tussen de 300 en de 350 klanten. Wat we doen heeft dus een grote impact. We zouden onze klanten graag verder helpen, maar hun en ons gezondheid primeert. Daarom kijken we met onze klanten bij welke collega-voedselorganisaties ze de komende weken terecht kunnen.”

Meer besmettingen in drukbevolkte zones

Waarnemend burgemeester Elke Decruynaere geeft aan dat er meer besmettingen vastgesteld worden op plaatsen waar mensen dicht op elkaar wonen, maar niet in specifieke wijken. “Er is nog onvoldoende materiaal voorhanden om te zeggen welke buurten meer besmettingen tellen dan andere. We houden het wel goed in de gaten, en kijken met het Agentschap Zorg en Gezondheid naar mogelijke oorzaken. Ligt het vooral aan Gentenaars die terugkeren uit vakantie of zijn er specifieke locaties in Gent waar ze het virus opgelopen hebben?”

Decruynaere vraagt de Gentenaars intussen om voorzichtig te blijven. “We hebben al eerder in deze fase gezeten. We zitten nog niet waar Antwerpen heeft gezeten, maar er gaan wel knipperlichten af. Wat er nu volgt, hangt af van het gedrag van de Gentenaars. Ofwel geraken we uit deze signalisatiefase ofwel komen we in de alarmfase terecht. Als we willen dat de scholen straks zo optimaal mogelijk starten, als we willen dat er geen extra maatregelen komen, dan moeten we ons aan de regels houden. Vertoon je symptomen of kom je uit een rode of oranje zone, laat je dan testen bij je huisarts.”