Vlot, alsof ze nooit iets anders gedaan heeft: Gentse Stephanie D’Hose aangesteld als voorzitter van de Senaat Sabine Van Damme

13 oktober 2020

18u02 1 Gent Stralend en met een vlotte speech in twee landstalen heeft de Gentse Stephanie D’Hose vanmiddag haar vuurdoop als voorzitter van de Senaat doorstaan. Met haar 39 jaar is ze de jongste Senaatsvoorzitter in de geschiedenis van ons land, en mogelijk ook de laatste. De oppositiepartijen kwamen met stevige kritiek op de aanstelling van een Open Vld’er als voorzitter.

Met een vlotheid alsof ze nooit iets anders deed nam Stephanie D’Hose vanmiddag plaats in de voorzittersstoel van de Senaat. Daaraan ging anderhalf uur debat vooraf, waarin veel lovende woorden over D’Hose werden gesproken. Onder meer Rik Daems, die zelf ook de voorzitterspositie ambieerde, nam het op voor zijn liberale collega.

Kritiek

Maar er vielen ook harde woorden, in het kamp van Vlaams Belang en N-VA. Al benadrukten de sprekers daarbij dat het geen kritiek op de persoon D’Hose was, maar wel op het systeem. Dat de Senaat vrij een voorzitter moet kunnen kiezen, vonden Karl Vanlouwe (N-VA) en Guy D’haeseleer (Vlaams Belang). Dat de wetgevende en de uitvoerende macht strikt gescheiden moeten zijn, en dat het dus niet kan dat de post van Senaatsvoorzitter mee in de onderhandelingen voor de federale regering zat. Dat het reglement van de Senaat nog moest worden aangepast voor D’Hose effectief voorzitter kon worden, werd ook stevig op de korrel genomen. Voordien moest de voorzitter uit het ‘bureau’ van de Senaat komen, en daarin zetelen enkel de grootste partijen. Open Vld is nu de zevende grootste partij en zetelt dus niet in dat bureau. Met het aangepast reglement kan de voorzitter nu uit eender welke fractie komen, maar D’Hose was dus de enige kandidate. “Pure postjespakkerij”, klonk het. “Maar met Siegfried Bracke is het in de vorige legislatuur net zo gegaan”, sneerde Rik Daems fijntjes.

D’Hose liet het niet aan haar hart komen, en kreeg applaus en bloemen. Ze startte haar mandaat met een in memoriam voor Antoinette Spaak, politica voor FDF en de eerste vrouwelijke Belgische partijvoorzitter ooit, die eind augustus overleed. Met D’Hose heeft Gent nu toch een gezicht in Brussel.