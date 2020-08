Vliegtuig maakt 3D-beelden van Gentse haven, maar waarom? Wouter Spillebeen

19 augustus 2020

17u29 5 Gent Een vliegtuig dat al enkele dagen heen en weer vliegt over de Gentse havengebieden, houdt buurtbewoners in de ban. Het vliegtuig lijkt beelden te maken voor 3D-modellen, maar wie de opdrachtgever is, is niet gekend.

Het kleine vliegtuig is eigendom van het Duitse bedrijf AFOC Germany Professional Aerial Photogrammetrists. Dat bedrijf is gespecialiseerd in het maken van 3D-modellen van stedelijke en industriële regio’s. Dat verklaart waarom het vliegtuig al dagenlang laag boven de Gentse havengebieden heen en weer vliegt: het maakt beelden die gebruikt zullen worden om een 3D-voorstelling te maken.

Wie de opdracht gaf aan het Duitse bedrijf, is minder duidelijk. Johan Bresseleers, woordvoerder van de Gentse haven North Sea Port, zegt dat zij niet op de hoogte waren. “Het vliegtuig vliegt er niet in onze opdracht”, klinkt het. “Het is mogelijk dat een privébedrijf de opdracht gaf, maar daar weten we in elk geval niets van.”

Ook het stadsbestuur huurde het Duitse bedrijf niet in. De stad Gent biedt 3D-data over de hele stad aan sinds 2016 en vorig jaar werd nog een grote luchtfoto genomen van de stad voor het STAM, maar nu zitten ze niet achter het opstellen van een 3D-model.

Mogelijk werkt Google Earth aan een update van hun 3D-modellen van de Gentse haven. Op die site wordt de haven momenteel al gedeeltelijk in 3D weergegeven.