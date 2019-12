Vlechtwerk met een verhaal en ‘het mooiste terras van Gent’ Jill Dhondt

03 december 2019

20u41 0 Gent Lotte Verstringe (45) opende enkele dagen geleden een vestiging van Madame Panier in Gent. Je kan er terecht voor alles wat gevlochten is. Met de winkel wil Lotte een positief verhaal uitdragen over de groepen die de spullen maken en over de veerkracht van winkeliers in Gent.

Trees Matthys baat al 33 jaar Madame Panier uit in Knokke. Je kan er terecht voor manden, tassen, meubelen, kussens en plaids uit natuurlijke materialen. Dat betekent een winkel vol bamboe, jute, rotan, palmblad, sisal en wilgenteen. “We importeren uit elk continent”, zegt Lotte. “We werken onder andere samen met Indianen uit de Colombiaanse jungle maar ook met Senegalese wevers. Ik wil hun verhalen naar hier brengen. Wat we doen moet voor hen een verschil maken.”

Zot van Gent

Lotte woont intussen twintig jaar in Gent. Het is steeds haar droom geweest om er een vestiging te openen. “Maar je moet durven springen. De laatste twee jaar schoot de vraag naar eerlijk vlechtwerk de hoogte in. De tijd om te springen was gekomen. Alsmaar meer mensen willen een product met een correct verhaal en zijn bereid om daarvoor te betalen. Ik weet vanwaar de producten komen. Ik vertrouw de vlechters en de ontwerpers.”

De waarschuwingen over het circulatieplan hielden Lotte niet tegen. “Ik merk dat de harde werkers gebleven zijn. Het gaat om passie, om goesting hebben. Als winkelier moet je soepel zijn. Zo leveren we meubelen en grote manden aan huis, gratis. De klanten kunnen dat niet meenemen op hun fiets. De wereld verandert, ik pas me aan. Ik sta een uurtje vroeger op om met de wagen te lossen en keer daarna terug met fiets. Ook onze webshop en Instagram tonen aan dat we mee zijn.”

Voor elk wat wils

Aan eerlijke handel hangt een prijskaartje, dat beseft Lotte ook. “Er zitten tassen tussen van 150 euro. Dat is niet mals tot je beseft dat ze gemaakt werden door Wayuu indianen. Anderzijds verkopen we ook mandjes van rond de tien euro. Zo kunnen jongeren evengoed hun interieur opfleuren. ‘Omring jezelf met mooie dingen’, dat is de slogan van mijn mama.”

Lotte schreef de woorden op haar terras achteraan de winkel. “Het uitzicht is er echt fenomaal. Als je passeert moet je zin krijgen om binnen te komen. Het is de bedoeling dat mensen aan mij denken vanaf dat ze een mand nodig hebben. Ik zal ze met veel plezier verder helpen.”

INFO

Madame Panier is gelegen op de Brabantdam 58, Gent.