Vld-fractie ‘adopteert’ Veli Yüksel, en pikt dus CD&V-zetel in Sabine Van Damme & Erik De Troyer

20 juni 2019

22u43 4 Gent De Gentse fractie van Open Vld heeft besloten om Veli Yüksel in haar rangen op te nemen. Yüksel maakte in februari de overstap van CD&V naar Open Vld, en stond op de lijst voor de verkiezingen van mei maar raakte niet verkozen. Door hem op te nemen in de fractie pikt Open Vld nu wel een zetel van CD&V in.

Het is geen geheim dat de Gentse Open Vld niet zat te wachten op de komst van Veli Yüksel. Het was van hogerhand dat zijn overstap werd geregeld. Yüksel raakte in 2012 voor het eerst verkozen als Gents gemeenteraadslid op de CD&V-lijst. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 stond hij op plaats 2, bij CD&V. Yüksel wilde liever weer lijsttrekker zijn, maar de partij zette Mieke Van Hecke boven hem. Echt boteren deed het nooit tussen die twee. In februari stapte hij over naar Open Vld. Hij kreeg voor de federale verkiezingen de 4de plaats op de lijst, maar raakte niet verkozen. Bij CD&V kreeg hij dezelfde plaats op dezelfde lijst. Maar volgens insiders eiste hij om Mieke Van Hecke te mogen opvolgen als schepen in Gent, als zij er na enkele jaren de brui zou aan geven. Die eis werd niet ingewilligd, waarna Yüksel vertrok.

Sindsdien zetelt hij als onafhankelijke in de gemeenteraad. Je kan immers niet zomaar ‘overlopen’ van partij. Bovendien vond burgemeester De Clercq – die CD&V mee in het schepencollege trok – het niet kunnen dat Yüksel een zetel van CD&V afpakte. Hij zou met de nieuwe liberaal praten om hem te overtuigen zijn ontslag in de gemeenteraad te geven. Zo zou het zwakke en overbodige broertje in het stadsbestuur, de CD&V, toch nog 4 zetels behouden. Maar Yüksel weigerde, en bleef zetelen, zeker tot de verkiezingen van mei.

En dus ook daarna, zo blijkt nu. Meer nog, de Open Vld heeft zelfs besloten hem op te nemen in hun fractie. Dat houdt onder meer in dat hij zal uitgenodigd worden op vergaderingen van de Gentse liberalen en ook in de communicatie zal worden meegenomen. “Hij zal zich toespitsen op de domeinen wonen en mobiliteit”, laat de Open Vld weten. Maar mocht hij de commissies bijwonen, zal hij daar alvast niet voor betaald worden. Dat kan niet volgens het reglement, omdat hij officieel nog steeds ‘onafhankelijk’ blijft. Naar verluidt kijkt de Open Vld nationaal overigens om Yüksel alsnog binnen te loodsen, door hem te coöpteren als senator. CD&V Gent ziet het met lede ogen aan, en telt nu – naast schepen Mieke Van Hecke – met Stijn De Roo en Jef Van Pee nog slechts 2 gemeenteraadsleden.