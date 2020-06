Vlasmarkt wordt Terras-markt Sabine Van Damme

04 juni 2020

19u43 0 Gent Even leek het erop dat de cafés op de Vlasmarkt gesloten zouden blijven omdat die zich vooral toespitsen op nightlife. Maar dat is zonder de creativiteit van de cafébazen gerekend. Tegen maandag zijn alle dans- en nachtbars omgevormd tot brave dagcafés.

“Natuurlijk gaan we open”, grijnst Gerald Claes van de Charlatan. “Vroeger waren we ook een gewoon café. Het is maar doordat we onszelf concurrentie hebben aangedaan met de Jos en de Gloria dat we in de Charlatan meer evenementen deden. Maar kijk, vanaf maandag zijn we dus weer een café, vanaf 17 uur of zo. En omdat ‘etenstijd’ nu binnen onze openingsuren valt, denken we te gaan samenwerken met restaurants uit de buurt. Als zij takeaway maaltijden leveren, kunnen de mensen die opeten op ons terras. Voila.”

Stoelen

Ook cafés als Aap en Giraf doen maandag open. Aap deed zelfs een geniale oproep op Facebook. “Heeft er iemand stoelen voor ons? Wij hebben dat namelijk niet. We zullen ze zelf kuisen.” “Wij hebben zelf voldoende meubilair op de kop kunnen tikken”, zegt Gerald. “We hopen gewoon dat we nu genoeg terras krijgen. We zouden graag het hele voetpad innemen aan de kant van de Gloria, en de voetgangers verwijzen naar de kant van de Charlatan. Aan die kant hopen we die trappen aan het trottoir te kunnen inpalmen, netjes met hout en bloembakken. Een beetje Vlasmarkt-plage dus.”