Vlasmarkt nieuwe stijl: 3 bomen en 2 bankjes Sabine Van Damme

02 maart 2020

19u19 0 Gent De Vlasmarkt heeft een facelift gekregen. Het voetpad aan de kant van de cafés Giraf en Aap werd een heel stuk verbreed, en kreeg banken en boompjes.

Het ziet er wat raar uit nu, maar eens het terrasweer er is - en dat mag was ons betreft snel zijn - zal de Vlasmarkt er helemaal anders uitzien. Er is ruimte voor tafels en stoeltjes op het verbrede voetpad. Er zijn ook drie boompjes aangeplant, en er is een voorlopig nog leeg plantvak voorzien aan de kant van de gouverneurswoning. Het moet de Vlasmarkt een stuk gezelliger maken in de zomermaanden.