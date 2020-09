Vlaanderen trekt 2 miljoen euro uit voor Oost-Vlaamse schoolgebouwen: 7 Gentse scholen vallen in de prijzen Wietske Vos

29 september 2020

15u37 0 Gent De Vlaamse regering investeert bijna 2 miljoen euro in 26 scholenbouwprojecten in Oost-Vlaanderen. Twee Gentse scholen ontvangen een bouwsubsidie, 5 andere krijgen geld voor herstellingswerken.

“Het schooljaar is ondertussen enkele weken ver”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (NV-A). “De klaslokalen krijgen elke dag weer leergierige leerlingen en ambitieuze leerkrachten over de vloer. Het is belangrijk dat zij in een veilige en comfortabele schoolinfrastructuur les kunnen krijgen en geven.”

Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) kunnen financiële steun krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. Volgens Weyts wordt in deze regeerperiode een half miljard euro extra uitgetrokken voor scholenbouw. “In totaal investeren we deze regeerperiode wel 3 miljard in schoolinfrastructuur”, aldus Weyts. Weyts investeerde in de maand september via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) ruim 10 miljoen euro in 102 scholenbouwprojecten in Vlaanderen.

EDUGO en Sint-Lieven Kolegem

In Gent krijgt EDUGO-campus Glorieux zo’n 87.000 euro voor de renovatie van de centrale verwarming. De Vrije lagere school Sint-Lieven Kolegem krijgt ruim 71.000 euro voor een nieuwe polyvalente zaal en een verbouwing van de huidige turnzaal tot klaslokalen.

De stedelijke basisscholen De Feniks (Jenaplan), De Regenboog en Henri D’Haese krijgen kleinere bedragen voor herstellingswerken. Hetzelfde geldt voor de stedelijke kleuterschool Ter Leie en de Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs Macarius.

Denderleeuw, Zele en Assenede

Het hoogste bedrag gaat naar Het Leonardo College in Denderleeuw (988.000 euro) voor een nieuwbouwvolume met negen klaslokalen, een onthaal en een directiebureau. Vrije Basisschool - De Vlinderboom in Zele vernieuwt met € 102.000 de polyvalente zaal. In Assenede voert de Vrije Basisschool - ’t Brugje met € 101.000 herstellingswerken uit.