Vlaanderen, provincie en gemeenten beloven Parkbos samen verder te ontwikkelen Sabine Van Damme

06 oktober 2020

15u35 0 Gent Voor de vierde keer al hebben de Vlaamse, provinciale en lokale besturen beloofd om samen verder te werken aan de ontwikkeling van het Parkbos. Dat is 1.200 hectare groot en strekt zich uit over Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, De Pinte en Sint-Martens-Latem. “Tijdens corona is bewezen hoe belangrijk groen is, soms werden hier meer dan 500 fietsers per uur geteld.”

Het Parkbos is al deels gerealiseerd, en ook al gedeeltelijk open. Het bestaat uit 340 hectare oud en nieuw bos, maar ook 200 hectare park en natuur, en 500 hectare landbouwgebied. In het Parkbos zit ook een speelbos, en staan enkele kastelen. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) kwam naar De Pinte om de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het Parkbos te bekrachtigen. Met haar ook de gouverneur, Carina Van Cauter, de plaatsvervangend burgemeester van De Pinte, die ook schepen van landbouw is, de burgemeester van Gent en twee Gentse schepenen. Dat iedereen belooft zijn schouders te zetten onder de verdere ontwikkeling van het Parkbos, is uiteraard goed nieuws.

Groen belangrijk

“Iedereen heeft in de coronaperiode gemerkt hoe belangrijk groen is voor de mensen”, aldus projectcoördinator Evelyne Fiers. “Ik april bijvoorbeeld zijn er piekmomenten geweest waarop hier meer dan 500 fietsers per uur passeerden, in dit Parkbos.”

Het hele gezelschap maakte een wandeling door het gebied, en ging een kijkje nemen bij een herder met een kudde schapen en geiten. Hij was er bezig met de training van een nieuwe herdershond.