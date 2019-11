Vlaamse regering maakt middelen vrij voor renovatie Kunsthumaniora Sint-Lucas Yannick De Spiegeleir

08 november 2019

17u09 0 Gent Voor de renovatie en het herinrichten van 3 verdiepingen van Kunsthumaniora Sint-Lucas aan de Oude Houtlei maakt de Vlaamse regering 1,57 miljoen euro vrij. Dat heeft minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bekendgemaakt. De investering komt niks te vroeg, want eerder dit jaar viel nog stukken beton van het gebouw, gelukkig voor schooltijd.

Sint-Lucas stond al sinds 2010 op de wachtlijst voor renovatiesubsidies. Nog drie andere scholen uit Gent maken aanspraak op middelen vanuit Vlaanderen. Vrije basisschool Sint-Lievenspoort ontvangt 455.000 euro voor een ondergrondse parking en omgevingswerken. Vrij basisschool Sint-Vincentius ontvangt 115.909 euro voor het slopen van een bestaand sanitair blok en de bouw van een nieuw sanitair blok met septische en waterputten. Het Sint-Janscollege De Krekel tot slot ontvangt een som van 19.000 euro om het buitenschrijnwerk te vernieuwen.

Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) kunnen voor bouw- of verbouwingswerken financiële steun krijgen van Vlaanderen. “Deze regeerperiode trekken we maar liefst een half miljard euro uit voor scholenbouw”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We gaan in de komende jaren bij de bouw van nieuwe schoolgebouwen vooral focussen op het secundaire onderwijs, waar de noden het hoogst zullen zijn. Maar we blijven natuurlijk ook oog hebben voor de andere noden”.