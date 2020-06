Vlaamse regering investeert zo’n 1,6 miljoen in Gentse schoolgebouwen Wietske Vos

10 juni 2020

12u04 5 Gent Voor verbouwingswerken aan Gentse scholen kent de Vlaamse regering ongeveer 1,6 miljoen euro subsidies toe. Het leeuwendeel daarvan gaat naar een verbouwing aan het Sint-Pietersinstituut. In totaal investeert Vlaams minister van Onderwijs Ben Weys (N-VA) 7,7 miljoen euro in Oost-Vlaamse schoolbouwprojecten.

Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) kunnen financiële steun krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. Voor Gent is het Sint-Pietersinstituut aan het Sint-Pietersstation de grootste slokop. Daar gaat bijna 900.000 euro naar een groot verbouwingsproject voor onder meer de vernieuwing van stookplaatsen, herstelling en reiniging van de gevel uit 1900, uitbreiding van de fietsenstalling, vernieuwing van de elektriciteit en herstelling of vervanging van het rioleringsnet op de speelplaats.

Andere grotere gesubsidieerde projecten in Gent zijn onder meer het brandveilig maken van het internaat van het Sint-Barbaracollege in de Savaanstraat, verbouwingswerken en een nieuwe overdekte speelplaats voor de vrije basisschool Sint-Salvator, brandbeveiligingswerken in de vrije basisschool O.L.V.-Visitatie en nieuwe dubbele ramen of nieuw buitenschijnwerk voor de vrije basisscholen O.L.V.-College en Klimrek Reinaertstraat. Verder vallen ook nog de stedelijke basisschool Westerhem, de Hotelschool Gent en de school voor buitengewoon secundair onderwijs Sint-Gregorius in de prijzen.

Volgens Weys trekt de Vlaamse regering deze regeerperiode in totaal een half miljard euro extra uit voor scholenbouw en drie miljard in schoolinfrastructuur in het algemeen. Weyts investeerde in de maand mei al via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 7.694.355,34 euro in 41 scholenbouwprojecten in de provincie Oost-Vlaanderen.

“Corona leerde ons dat de capaciteit en infrastructuur van onze Vlaamse scholen onmisbaar zijn om ons onderwijs vorm te geven”, zegt Weyts. “Nu leerlingen terug naar de klas kunnen, mogen we niet blind blijven voor investeringen in de toekomst.”

