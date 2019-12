Vlaamse regering investeert fors in scholenbouwprojecten Yannick De Spiegeleir

29 december 2019

14u05 0 Gent Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maakt de komende jaren heel wat middelen vrij voor schoolinfrastructuur in Gent.

“Vlaanderen investeert deze regeerperiode een half miljard in schoolinfrastructuur”, zegt Weyts. “Die investeringsgolf zal ook in Oost-Vlaanderen voelbaar zijn”.

Scholen uit het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal en vrij onderwijs kunnen financiële steun krijgen van de Vlaamse Overheid om schoolgebouwen te bouwen of te renoveren. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trekt deze regeerperiode in totaal een half miljard euro uit voor schoolinfrastructuur. De focus ligt in de eerste plaats op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogst zullen zijn. Maar natuurlijk blijft er ook oog voor de andere noden.

16 Oost-Vlaamse scholen krijgen een bedrag van meer dan 100.000 euro. Het Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs in Gent realiseert met 4,2 miljoen euro een nieuwbouw. In Gentbrugge verwezenlijkt de Stedelijke Basisschool Henri D’Haese met 2 miljoen euro een nieuwbouw, inclusief verbouwings- en omgevingswerken.