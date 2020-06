Vlaamse en Nederlandse gemeenten en provincies voeren samenwerking in havengebied ‘North Sea Port District’ op Redactie

16 juni 2020

17u33 0 Gent Vlaanderen en Nederland gaan intenser samenwerken in het ‘North Sea District’, d.w.z. het hele grensoverschrijdende havengebied. Concreet zijn hierbij aan Vlaamse kant de stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate, en de provincie Oost-Vlaanderen betrokken. Voor Nederland zitten de gemeenten Terneuzen, Borsele en Vlissingen, en de provincie Zeeland rond de tafel.

Het North Sea Port District is een uniek gebied. Ruggengraat van de regio is de recent samengevoegde haven North Sea Port, die over de landsgrenzen en de Westerschelde heen gevormd is. Dit leidde ertoe dat de twee regio’s rond de haven in Vlaanderen en Nederland een sterker grensoverschrijdend samenwerkend gebied willen vormen: een District rond North Sea Port.

Via het North Sea Port District kunnen ontwikkelingen rond steden, dorpen, landschappen en bedrijvigheden sterker op elkaar afgestemd worden. Kansen en knelpunten in de verschillende deelregio’s kunnen beter aangepakt worden als de beleidsmakers het gebied in zijn geheel bekijken.

Alle partijen hebben hiervoor nu een werkagenda goedgekeurd en het startschot gegeven voor een vervolgtraject en de financiering daarvan. Thema’s zijn onder meer toegankelijkheid & verbindingen, aantrekkelijk leeflandschap, huisvesting, arbeidsmarkt & opleidingen, en energie & circulariteit.

“Grensoverschrijdende samenwerking in dit aaneensluitend havengebied is essentieel voor een optimale ontwikkeling op het vlak van economie, werkgelegenheid, CO2-reductie, leefbaarheid, innovatie, … Ik ben dan ook zeer verheugd dat de acht partnerbesturen elkaar hierin vinden en samen willen investeren in deze unieke en belangrijke grensoverschrijdende regio”, aldus gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Economie.