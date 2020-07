Vlaams Belang start petitie tegen nieuwe uitgang Gravensteen: “Het is een tang op een varken” Sabine Van Damme

21 juli 2020

17u42 8 Gent Enkele maanden geleden werden Enkele maanden geleden werden nieuwe plannen voor het Gravensteen voorgesteld. De stad is van plan om de achtermuur open te breken, en daar een nieuwe uitgang te maken via een kiosk. Het Vlaams Belang uit zich nu als grote tegenstander van de plannen, en start een petitie.

“Aan de achterkant van het Gravensteen, aan de Geldmunt-kant, wordt tegen 2022 een modern paviljoen gezet”, zegt Johan Deckmyn van Vlaams Belang. “De bedoeling is om het kasteel nog meer te kunnen exploiteren als toeristische attractie, en meer bezoekers te kunnen verwerken. Wij willen wijzen op de primaire erfgoedwaarde en willen dat het Gentse stadsbestuur eerst luistert naar de bevolking in plaats van naar het gerinkel van het geld. Niet alleen is dit gedeeltelijke afbraak van het kostbare erfgoed dat het Gravensteen is, zo’n modern paviljoen past als een tang op een varken bij de middeleeuwse architectuur.

“Stadsbestuur luistert niet”

De partij organiseert nu een petitie omdat Gentse gemeentebestuur ‘geen rede wil zien’, en de plannen ongewijzigd laat. “Het stadsbestuur heeft een vervelende neiging om allerlei projecten te bouwen die helemaal niet passen in de prachtige architectuur van Gent”, vindt Adeline Blancqaert, die ook reeds in het Vlaams Parlement de materie aankaartte. “Of het nu gaat over peperdure metalen ‘kunst’-palen van tig meter die roest verzamelen op de Korenmarkt of de ‘Schaapsstal’ aan het Belfort die in feite niemand wilde, het stadsbestuur van burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) gaat verder met haar afbraak en luistert niet.”

De partij wil dat de gemeenteraad een participatietraject opstart over de toekomst van de burcht. Het Vlaams Belang diende daarom reeds een interpellatie in voor de gemeenteraad, maar laat meteen weten al een petitie te starten - te vinden op www.redgravensteen.gent - voor in het geval dat het stadsbestuur de Gentenaars geen inspraak gunt.