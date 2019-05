Vlaams Belang Gent: “De vraag is niet of cordon valt, maar wel wanneer” Erik De Troyer & Sabine Van Damme

26 mei 2019

22u44 0 Gent Adeline Blancquart (23) stond op twee op de Vlaamse lijst en mag zich opmaken voor een zitje in het Vlaams Parlement. “Het is een hele mooie dag”, zegt ze. Met 24 op 91 bureaus geteld telt het Vlaams Belang in Gent 12,6 procent. Dat is 7,4 procent meer dan in 2014.

“Op voorhand had ik gehoopt op tien procent. Dit voorlopige resultaat overtreft alle verwachtingen. Als ik zetel in het Vlaams parlement dan zal ik ook in de Gentse gemeenteraad blijven. We hoorden op veel plekken dat de mensen de huidige politiek niet meer pikten, zowel tijdens marktbezoeken als debatten op scholen. Door dit resultaat is het niet langer de vraag of het cordon valt, maar wel wanneer.”