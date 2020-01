Vitrines d’ Amour dompelt hele wijk Linkeroever onder in liefde Sabine Van Damme

30 januari 2020

17u49 4 Gent In de Gentse wijk Linkeroever is er vanaf zaterdag geen ontkomen meer aan: Valentijn. De hele wijk wordt al voor de derde keer ondergedompeld in liefde. Liefst 69 kunstenaars stellen er tentoon rond het thema, achter de ramen van winkels, cafés, apothekers en zelfs het woonzorgcentrum. Misschien wel de meest opvallende deelnemer: Jo Clauwaert. Zijn werk is momenteel te bezichtigen in Texas, en in de Jan Breydelstraat.

Vitrines d’Amour palmt de hele wijk tussen de Recolettenlei, Coupure Rechts, de Begijnhoflaan en de Leie is. 69 zaken doen mee aan editie 2020, en die loopt van 1 tot 16 februari. De kunstwerken zijn – net als de deelnemende handelszaken – heel divers. Misschien de opvallendste deelnemer: Jo Clauwaert. Zijn werk is te zien in de vitrine van The Fallen Angels in de Jan Breydelstraat. “Ik ken de mensen van die winkel al 40 jaar”, zegt deze markante man. Hij is (pers)fotograaf, maar ook schilder, tekenaar en beeldend kunstenaar. “Ik ben lang actief geweest in de platen- en cd-wereld”, vertelt hij. “Ik heb voor groepen, muziekfirma’s en reclamebureaus gewerkt. Daardoor is mijn werk vaak gelieerd aan muziek. Want muziek blijft voor iedereen een plezant of troostend element.” Wat Clauwaert in The Fallen Angels heeft gezet, zijn kleurrijke beelden van papier-maché. “Het zijn beesten en cowboys en een rock ’n roll-trein met Elvis erop.” Werken met gebruikt papier is een typische eigenschap van de man. “Ik heb schrik van een wit blad, denk ik”, lacht hij. “Ook mijn tekeningen maak ik nooit op gewoon papier. Ik fileer papieren zakken of oude boeken, kleef die aan elkaar en ga daar dan mee aan de slag.” Opmerkelijk: Clauwaert zijn werk is niet alleen te zien bij Vitrines d’ Amour. Er loopt momenteel ook een tentoonstelling van hem in Austin (Texas), samen met Jon Langford. “Die heb ik in Gent leren kennen na een concert”, zegt hij.