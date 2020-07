Vismijn wordt een pop-upvisbar: “Gentenaars willen pinten en mossels, en dat is exact wat wij ze gaan geven, zodat ze dit gebouw eindelijk in hun hart sluiten” Sabine Van Damme

21u08 22 Gent De Nieuwe Vismijn is een prachtige plek in het centrum van Gent, maar weinig Gentenaars komen er. Daar wil Guus van der Kreeft nu verandering in brengen met de pop-upbar 'Toch Toch' die brengt wat Gentenaars willen: bier en mosselen. "Het wordt hoog tijd om wat Gentse ziel in die Vismijn te steken", lacht hij.

De Oude Vismijn heeft al allerlei functies gehad, van bowling tot bandencentrale, maar vis is er de laatste zestig jaar niet meer verkocht. Momenteel is het gebouw in handen van het Gentse bedrijf 3Square, maar door de coronacrisis ligt ook daar nu alles stil. De evenementensector wordt maar traag op gang getrokken. “Eigenlijk hebben zij zelf gevraagd om een pop-up in de Vismijn te organiseren”, vertelt Guus van der Kreeft, bekend van onder meer het Maatjesfestival. “Ze wilden graag terug beweging in het gebouw. Ik heb niet getwijfeld. Dit is een buitenkans, en vooral ook gewoon heel leuk.”

Te chique

Guus kreeg carte blanche van 3Square. Ideaal excuus om het imago van de bekende locatie te herzien. “Ik ben vertrokken vanuit de logische vraag: waarom komen Gentenaars niet naar hier? Hier is een prachtige zaal en het gebouw ligt midden in het historische centrum van de stad. Het antwoord is volgens mij vrij simpel. Gentenaars vinden de Vismijn gewoon te chique. Wij willen eigenlijk gewoon een volksfeest. Wij willen een paar pinten drinken en samen goeie mossels eten. En dus is dat exact wat we gaan doen op deze locatie: een pop-upvisbar in de Vismijn. Die dopen we ‘Toch Toch’.”

Geen Gentse Feesten

Tijdens de (geen) Gentse Feesten – het alternatieve concept ter compensatie van het wegvallen van de echte Gentse Feesten dit jaar en dat vrijdag van start zal gaan – zal ‘Toch Toch’ elke dag vanaf 12 uur open zijn. Er zullen verschillende gerechten te krijgen zijn, zoals allerlei vistapa’s, en mensen kunnen er meegenieten van de opnames van het AVS-programma ‘Es ’t er niets te doen misschien?’, dat door Wim Claeys wordt aan elkaar gepraat.

“We kunnen alles perfect organiseren, want de Vismijn is zo groot dat er zelfs een pak volk binnen kan op coronaproofe wijze”, zegt Guus. “Meer nog. Als ons concept een succes blijkt, dan gaan we gewoon door tot en met eind september. Dan zullen we er écht een mosselrestaurant van maken. Het wordt tijd om een beetje Gentse ziel in dit gebouw te steken, zodat de Gentenaars dit prachtige gebouw eindelijk in hun hart sluiten.”

De zomerbar ‘Toch Toch’ in de Nieuwe Vismijn op het Veerleplein opent vrijdag om 12 uur en blijft op tot zolang het mag (tot 1 uur ‘s nachts dus). De pop-up is alvast gedurende de periode van de (geen) Gentse Feesten elke dag open. Daarna wordt nog bekeken wat de openingsuren voor het mosselrestaurant worden. Alle info op hun Facebookpagina.