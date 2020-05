Virtuele Gentse Feesten op komst: “Van podium naar podium wandelen, live optredens zien, vrienden tegenkomen in de menigte” Jill Dhondt

27 mei 2020

18u50 0 Gent Geen Gentse Feesten dit jaar? Geen kans om door de Gentse binnenstad te kuieren, samen te dansen, naar optredens te kijken, de zon te zien opkomen op de Vlasmarkt? Dat zag Lucas Selfslagh (28) niet zitten. De voorbije jaren bouwde de 3D ingenieur een virtuele kopie uit van Gent, wat hij als een platform zag om de Gentse Feesten virtueel te laten doorgaan. Zo krijgen bezoekers toch de kans om tien dagen lang samen feest te vieren. “Ik wil dat bezoekers de echte Gentse Feesten-ervaring meekrijgen.”

Zeven jaar geleden studeerde Lucas nog architectuur aan de Sint-Lucas Hogeschool. “Ik was slecht in het maken van maquettes, en ontwierp daarom een game waarbij je in mijn ontwerp kon rondlopen. Dat project is zodanig ontspoord dat ik Gent virtueel in beeld begon te brengen onder de naam Ghent Theft Auto.” Zeven jaar lang, tussen het studeren en het werken door, werkte Lucas aan zijn virtuele stad. Het resultaat is verbluffend gedetailleerd. “De vliegtuigen die boven het virtuele Gent vliegen, zoeven in het echt op dezelfde manier boven Gent. Er is een draak op het Belfort dat vuur spuwt, en een witte vlag op de Sint-Baafskathedraal.”

Een paar maand geleden, toen de Gentenaren te horen kregen dat de Gentse feesten voor het eerst in meer dan honderd jaar niet zullen doorgaan, kwam Lucas op een geniaal idee. “Geen warme zomeravonden met volgelopen pleinen en parken, geen slapende feestgangers op de stoep, geen gedans in de menigte, dat maakte me triest. Tot ik plots besefte: ik heb Gent in 3D gebouwd, en ik heb ervaring met het opzetten van een applicatie voor meerdere spelers. Hoe cool zou het zijn als we de Gentse feesten op een of andere manier toch kunnen redden? Zo kwam ik op het plan om de Gentse feesten online na te bootsen. Dat is trouwens steeds de rode draad geweest van Ghent Theft Auto: mensen samenbrengen.

Optredens bijwonen, vrienden ontmoeten, salsadansen

Op de dag dat de festiviteiten normaal starten, zal Lucas een link openbaar maken, van daaruit kunnen spelers de virtuele Gentse Feesten bezoeken. “Eens je binnen bent kan je een avatar samenstellen die op jou lijkt. Zo kan je stappen van podium naar podium om shows bij te wonen via een livestream. Je kan ook vrienden ontmoeten in de menigte, stoppen om straatartiesten te bewonderen, relaxen in het Baudelopark, feesten op de pontons van Polé Polé of feesten in de Sint-Baafskathedraal die omgevormd werd tot technoclub. De bedoeling is dat het zo echt mogelijk aanvoelt, waardoor je bijvoorbeeld niet zal kunnen spreken met personen die niet in je directe omgeving aanwezig zijn. Je zal dan moeten bellen naar hen, om te weten waar ze zijn. In het echt is dat ook zo: bellen met de vraag ‘waar sta jij’, antwoorden ‘ik kom naar daar’, dat zijn de Gentse Feesten voor mij.”

Lucas heeft een crowdfunding opgestart om het project op punt te zetten. Wie een bijdrage levert, zorgt ervoor dat hij het platform kan uitbouwen voor iedereen. “Het is niet de bedoeling dat ik daar zelf aan verdien. Ik heb enkel middelen nodig om het project te kunnen vormgeven.”

Platform met veel gezichten

De Gentse feesten zijn een demo voor Lucas. Na de festiviteiten kan de virtuele ruimte een andere invulling krijgen. “De basis blijft de stad Gent, het verhaal kan veranderen. Tijdens de Gentse Feesten zal het virtuele Gent overrompeld worden door straatartiesten en podia, maar later kunnen daar boefjes en politieagenten rondlopen zoals in Grand Theft Auto. De actieradius kan ook aangepast worden. Tijdens de Gentse Feesten is de wandelzone beperkt tot de feestzone, met een focus op de grote pleinen. Erna kan die radius terug uitgebreid worden. In totaal heb ik een gebied van 211 vierkante kilometer in beeld gebracht. Dat is van ArcelorMittal in het noorden van de haven tot het Technologiepark in Zwijnaarde. De mogelijkheden zijn eindeloos.”