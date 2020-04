Virtuele Emilie Leus Run steunt zorgverleners: “We hebben al zoveel gekregen de laatste jaren, nu schenken we de opbrengst aan het Bashir Abdi Fonds van het UZ” Didier Verbaere

18 april 2020

Gent De echte Emilie Leus Run gaat niet door, maar je kan wel de uitdaging aangaan via de virtuele versie en zo geld inzamelen voor het gelijknamige fonds. Meteen steun je met je sportieve prestatie de zorgverleners. "We schenken de opbrengst aan het Bashir Abdi Fonds van het UZ", zegt Vincent Leus, papa van de verongelukte Emilie Leus.

Emilie Leus kwam in november 2009 om het leven na een verkeersongeval in Oosterzele. Samen met Nicolas De Vos, Laetitia Vandevelde en Lauren De Cleyn reed de studente geneeskunde op 11 november naar Geraardsbergen. Een opdracht voor hun studentendoop. Maar om 6.30 uur werden ze door een jonge, onervaren en dronken chauffeur van de baan gemaaid. Laetitia stierf ter plaatse, Lauren enkele uren later in het UZ Gent, Emilie twee dagen later. Sindsdien zet haar vader Vincent zich via het Emilie Leus Fonds in om geld in te zamelen voor onder meer preventie, steun aan verkeersslachtoffers of het plaatsen alcoholtesters op openbare plaatsen.

Je kan deelnemen tot 23 april. Vandaag hebben zich reeds meer dan duizend lopers geregistreerd. Jouw virtuele medaille kan je schenken aan de zorgverlener van jouw hart

Vincent Leus

Normaal gezien vond zondag de Emilie Leus Run plaats aan de Sint-Paulusbasisschool in Drongen. Het schooltje waar Vincents kinderen school liepen. “Maar nog voor de lockdown hebben we beslist om de run af te gelasten en zijn we gaan brainstormen over een alternatief”, zegt Vincent.

“Via het Keep Moving platform van Golazo, Energylab & Peloton hebben we een online challenge gelanceerd. Je kan dus virtueel deelnemen aan de Emilie Leus Run en geld inzamelen. Je kan kiezen uit verschillende afstanden en deelnemen tot 23 april. Vandaag hebben zich reeds meer dan duizend lopers geregistreerd. Jouw virtuele medaille kan je er schenken aan de zorgverlener van jouw hart”, zegt Vincent.

Geen sprint, wel marathon

De opbrengst van de gesponsorde virtuele run schenkt Vincent voor het eerst weg. “We gaan 1 euro per kilometer met een maximum van 10.000 euro wegschenken aan het Fonds Bashir Abdi van het Gentse UZ. Met ons Fonds steunen wij vaker projecten voor het UZ. En Bashir zag ik nog aan het werk op de marathon in Tokio. We hebben jarenlang zoveel gekregen van de mensen, dat het tijd was om iets terug te doen”, zegt Vincent. Het Fonds Bashir Abdi werd pas op 9 april 2020 opgericht. De Gentse topatleet en Belgisch recordhouder op de marathon schonk zijn naam aan het fonds.

“Onze zorgverleners lopen geen sprint, zij lopen een marathon”, zegt de atleet. “En ik vind het mooi dat het fonds van Emilie de kracht vindt om te blijven vechten voor een veiliger verkeer zonder alcohol”, zegt Bashir. Met het fonds wil hij geld inzamelen en initiatieven financieren die zorgverleners fysiek en mentaal ondersteunen. Tijdens, maar ook na de coronacrisis.

Registreren voor de Emilie Leus Run kan op www.keepmoving.eu waar je jouw sportapp (Start2Ru, Strava, Runkeeper..) kan koppelen en kiest of je 3,5, 7, 10, 20, 30 of 40 kilometer loopt of wandelt.