Virtueel zwemmen tussen haaien en rotsen in Rozebroeken

Erik De Troyer

19 februari 2020

17u20 7

In zwembad Rozebroeken kan men voortaan zwemmen tussen haaien, rotsen en koraal. Niet in het echt natuurlijk, maar virtueel. Zwemmers kunnen er een duikbril ontlenen die het mogelijk maakt om in een virtuele realiteit te zwemmen. De beelden volgen elke beweging van de zwemmers. “We zijn het enige zwembad in de Benelux waar dit kan”, legt kersvers centrummanager Thomas De Vetter uit. “Dit kost niets extra. Iedereen die een toegangsticket heeft kan één van die tien brillen komen ophalen. Eén sessie duurt vijf minuten. We hangen de zwemmers wel vast aan een haak om te voorkomen dat ze met hun gezicht tegen de rand van het zwembad botsen tijdens het zwemmen. Het is namelijk nogal lastig om nog te weten waar men zich precies bevindt.”

Lago Rozebroeken heeft ook een gloednieuwe binnenspeeltuin net naast de cafetaria. “Onze buitenspeeltuin blijft gewoon open maar als het weer wat tegen zit, hebben we hier een goed alternatief.”

Zowat een jaar geleden kreeg Rozebroeken problemen met een verre buur die klaagde over geluidsoverlast. Daardoor moesten de speeltuin en de buitenzwembaden tijdelijk gesloten werden. Lago besliste intussen om ze weer te openen maar de zaak lijkt nog steeds niet echt opgelost. Het voorbije jaar is er echter weinig evolutie te merken in de hele zaak. “Die kwestie zit in de gerechtelijke molen. We zijn nog steeds bereid tot een constructief gesprek”, klinkt het.