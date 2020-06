Virginie (21), vrouw geboren met twee vagina’s en twee baarmoeders, schenkt leven aan baby Tuur: “Onrustige zwangerschap, maar kerngezonde zoon”

Gent

Het was haar ultieme wens om jong mama te worden, maar tijdens haar eerste zwangerschap bleek Virginie De Groote uit Oostakker niet één, maar twee vagina’s en baarmoeders te hebben. Een aandoening die 1 op 3.000 vrouwen treft en het risico op een miskraam vergroot. Haar roze werd een broze wolk , maar midden in de coronacrisis kwam Tuur ter wereld. “Een maandje te vroeg, maar we stellen het goed”, glundert de fiere moeder.