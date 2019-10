Violist van Sint-Annakerk stopt met dagelijks protest Sabine Van Damme

09 oktober 2019

18u17 0 Gent Bijna een jaar lang heeft de Russisch-Belgische violist Mikhail Bezverkhni een dagelijks mini-concert gegeven voor de deur van de Sint-Annakerk. Hij wilde zo de kerk redden van ‘platte commercie’. Maar nu de stad en Delhaize een akkoord hebben, geeft hij er de brui aan.

Bezverkhni is niet zomaar een violist, in 1976 won hij de eerste prijs in de Koningin Elisabethwedstrijd. De man woont sinds jaar en dag in Gent, en laat zich geregeld spotten als straatmuzikant. Tot een jaar geleden wist quasi niemand wie hij was. Tot hij zich opwierp als redder van de Sint-Annakerk. Elke dag speelde hij trouw - zelfs als het sneeuwde – om 13 uur viool voor de gesloten deur van de Sint-Annakerk. Hij wilde de aandacht vestigen op de culturele waarde van het gebouw. Maar dat heeft dus geen zoden aan de dijk gebracht, net als het andere burgerprotest overigens. Bezverkhni was aanwezig maandag, toen de plannen van Delhaize werden voorgesteld. Aangezien het nu definitief beslist lijkt dat de kerk een supermarkt met restaurant en wijnbar wordt, stopt Bezverkhni met zijn protest-muziek. Niet omdat hij het opgeeft, klinkt het, wel omdat het Gentse stadsbestuur een bende barbaren is, en omdat de Gentenaars te lui zijn om te echt protesteren.