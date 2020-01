Vijftien trams als reserve maar toch duikt oude tram uit de jaren 70 weer op: rolstoelgebruikers en ouders met kinderwagens in de kou

Erik De Troyer

07 januari 2020

13u40 0 Gent De Lijn heeft nog maar eens een oude PCC-tram ingeschakeld om reizigers in Gent te vervoeren. Die doet dinsdag dienst op lijn 2, tussen Zwijnaarde en Melle. Het is een tram die voor het eerst door Gent reed in 1971. Nochtans heeft de vervoermaatschappij voor de stad een ruime reserve van 15 trams. “Het is een samenloop van omstandigheden”, zegt De Lijn.

De Reizigersbond stelt zich vragen bij die hele toestand. “Zo’n oude PCC tram is minder toegankelijk dan een hermelijn of een albatros. Met een rolstoel raak je er niet op en voor jonge ouders met een kinderwagen of senioren die slecht ter been zijn, is het een pak moeilijker. Telkens zo’n oude tram wordt ingezet, treft dit een grote groep reizigers”, zegt Luc De Smedt van de Reizigersbond.

“We begrijpen ook niet goed waarom men teruggrijpt naar die oude trams. In Gent zijn er 26 albatrostrams en 41 hermelijntrams. Dat is een totaal van 67 trams terwijl er slechts 52 nodig zijn om heel het Gentse net te bedienen. Tot voor de reorganisatie lukte het wel nog om de juiste trams in te zetten, maar nu kan dat plots niet meer”, klinkt het.

Eerder zette De Lijn ook al dergelijke oude trams in toen wisselstukken voor de nieuwe albatrostrams op zich lieten wachten.

De Lijn spreekt over een samenloop van omstandigheden. “We hebben afgelopen zondag een aanrijding gehad tussen een wagen en één van onze trams. Daardoor zijn twee tramstellen buiten dienst. Daarnaast worden twee trams momenteel klaargemaakt om cash-loos betalen mogelijk te maken en die daardoor een hele dag buiten gebruik zijn”, zegt Sonja Loos van De Lijn.

“Grote puzzel”

“Het is zo dat we zeker en vast geen tekort aan trams hebben. Die oude PCC’s worden gebruikt als een soort reserve. Die zijn makkelijker in te zetten dan sommige nieuwere trams. Een organisatie als De Lijn is een grote puzzel. Men kan niet zomaar een aantal trams van de ene naar de andere lijn brengen. We moeten ook rekening houden met de personeelsbezetting. Als we bijvoorbeeld de installatie van het cash-loos systeem bij een tram zouden uitstellen, dan zetten we een ploeg zonder werk. Dat mag ook niet gebeuren. Er komt veel bij kijken. Het klopt dat die oude trams moeilijker toegankelijk zijn, maar het overgrote deel van de reizigers ondervindt daar geen hinder van.”

Bij de Reizigersbond betwijfelt men dat. “Zowat een derde van de reizigers wordt op één of andere manier getroffen, of het nu gaat om iemand in een rolstoel of iemand met een kinderwagen. Bovendien rijden er in Gent ook nog hermelijnen rond zonder oprijplaat en die zijn eveneens niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers”, besluit Luc De Smedt.

Dinsdagavond voelt gemeenteraadslid Joris Vandenbroucke (sp.a) schepen Filip Watteeuw (Groen) aan de tand over de kwestie in de gemeenteraadscommissie mobiliteit.