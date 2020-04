Vijfde van normale aantal leners maakt gebruik van afhaalpunten Gentse bibliotheken Jill Dhondt

23 april 2020

12u20 0 Gent De Gentse bibliotheken leenden de voorbije maand een tiende uit van het aantal boeken dat ze normaal uitlenen. Het aantal lezers dat gebruik maakt van de afhaalpunten viel in dezelfde periode terug op een vijfde van het gewoonlijke aantal.

Aan het begin van de lockdown startte De Krook een afhaaldienst op, zodat Gentenaars nog steeds boeken konden ontlenen. Kort daarna volgden de veertien wijkbibliotheken met een afhaalsysteem. “Een maand later werden er in totaal 17.323 titels afgehaald”, zegt Sami Souguir, schepen van Cultuur. “Vorig jaar in maart waren dat 173.000 boeken. Tijdens de coronamaatregelen zitten we dus aan een tiende van het normale aantal uitleningen. Het aantal lezers die een boek hebben afgehaald de voorbije maand was 4.463, in vergelijking met 22.000 vorig jaar.”

Meer boeken over tuinieren en bakken

In deze periode doen kinderboeken het opvallend goed in de wijkbibliotheken. In de Krook worden vooral fictie voor volwassenen en oudere magazijnwerken uitgeleend. Het personeel ziet ook een opvallende stijging van het aantal uitgeleende boeken over tuinieren, koken, brood bakken, zingeving en de Westerse maatschappij. Enkele veelgevraagde titels zijn: ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ van Dirk De Wachter, ‘Identiteit’ van Paul Verhaeghe en ‘Sapiens’ van Yuval Noah Harari.