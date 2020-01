Vijfde generatie fruitverkopers sluit beide winkels Jill Dhondt

10 januari 2020

17u18 0 Gent De groente-en fruitwinkels Fruit4you in de Brugse Poort en Sint-Amandsberg gaan beiden, kort na elkaar, toe. De winkels draaien goed maar het harde werk weegt zwaar op de gezondheid van één van de zaakvoerders.

De versmarkt Fruit4you heeft langer bestaan onder de naam ‘Van Droogenbroeck’. Zestig jaar geleden zag de eerste winkel het licht in Sint-Amandsberg, 33 jaar geleden werd een tweede zaak geopend in de Brugse Poort. Vandaag runnen John Van Droogenbroeck, zijn zus Conny en zijn vrouw Els De Wispelaere, de vijfde generatie, beide winkels.

Het is altijd een komen en gaan in de winkel. De ene klant loopt binnen, nog voor de andere buiten is. “We doen goeie zaken, het is niet daarom dat we stoppen”, klinkt het vanachter de toog. “Klanten komen voor onze kwaliteit en ons uitgebreid assortiment. Elke dag bieden we verse groente en fruit van eigen bodem, import van hoge kwaliteit van over heel de wereld en delicatessen zoals noten, specerijen, olijven en verse kruiden. Maar het is genoeg geweest voor mijn man, John. Elke nacht moet hij om 2.15 uur opstaan om naar zenuwslopende veilingen te gaan. Het werk weegt op zijn gezondheid, daarom sluiten we.”

Groe(n)tjes uit de Gentse Poort

“Het sleuren ga ik niet missen, maar het sociale wel”, zegt Els. “Er komen hier mensen die ik al ken van toen ze nog kind waren. Iedereen komt zijn verhaal doen, zeker oudere mensen.” Een klant begroet Els terwijl ze tomaten aan het uitzoeken is. “Het zijn de laatste loodjes zeker?”, vraagt ze. “Wanneer sluiten jullie nu precies? Met gemengde gevoelens?” Els knikt. “We hebben nog iets voor jou, ik breng het de volgende keer mee”, zegt de vrouw nog. “De klanten zeggen vaak dat ze ons gaan missen”, zegt Els tegen me. “Wij gaan hen ook missen, zeker en vast, maar ik kijk toch uit naar de rust en de familietijd.”

Fruit4you in de Bevrijdingslaan 70 gaat toe op 1 februari, de versmarkt in de Antwerpsesteenweg 329 sluit tegen de zomer.