Vijf wagens beschadigd bij kettingbotsing, een gewonde Wouter Spillebeen

13 oktober 2019

10u08 0 Gent Op de industrieweg in Wondelgem zijn zaterdagavond vijf voertuigen beschadigd geraakt doordat een bestelwagen op stilstaand verkeer inreed. Een van de inzittenden had rugklachten en moest naar het ziekenhuis.

Rond 21.20 uur stonden enkele wagens te wachten aan de rode lichten ter hoogte van het kruispunt met de Evergemsesteenweg in de richting van Zelzate. De bestuurder van een bestelwagen merkte het stilstaande verkeer te laat op en reed erop in. Drie auto’s en twee bestelwagens raakten in totaal betrokken bij de aanrijding. Het verkeer moest er een tijd lang over de pechstrook.

Bij de aanrijding raakte een inzittende gewond. De vrouw had pijn aan haar rug en werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Takelwagens haalden de voertuigen van de rijbaan en na enkele uren was de rijbaan weer vrij.