Vijf tips voor het weekend Claudia Van den Houte

07 juni 2019

11u33 0

Deinze: Miracle Metal Meeting

Vzw Miracle organiseert op zaterdag 8 juni de eerste ‘Miracle Metal Meeting’ in de Brielpoort. Naast gevestigde waarden zoals Channel Zero en Fleddy Melculy staan ook King Hiss, Off The Cross en Bark op het podium. De deuren openen om 16.30 uur en Bark bijt om 17.15 uur de spits af. Nadien is er om 23 uur nog een afterparty met dj Fleddy Melculy en dj Turbeau, de frontmannen van Fleddy Melculy en Channel Zero. Het evenement vindt zaterdag plaats in de Brielpoort, Lucien Mathyslaan 9 in Deinze. Tickets kosten 30 euro in voorverkoop via www.miraclevzw.be of 35 euro aan de deur.

Gent: Sinksenkermis

In deelgemeente Sint-Kruis-Winkel valt er drie dagen lang heel wat te beleven tijdens de Sinksenkermis. Naast de vele kermisattracties zijn er tal van activiteiten. Zo is er op zaterdag van 14 uur tot 20 uur een ‘Mega Spelarena’, met stormbaan, glijbaan en interactieve attracties voor jong en oud. Op zondag is er vanaf 9 uur boogschieting, van 10 uur tot 18 uur een rommelmarkt, vanaf 10 uur een familiezoektocht en is er tussen 13.30 uur en 15.30 uur poppentheater. Om 18 uur start de ‘avond van de ambiance’ met gratis optredens van onder meer Yves Segers, Luc Steeno, Jettie Pallettie, Gene Thomas vs DJ Crazy Sir G aan de Winkelwarande. Maandag is er onder meer een koets- en ruiterwandeling, een familiezoektocht per fiets, Helmut’s Keybordshow en de namiddagshow ‘Star Parade’ met onder meer Harry Gagger.

Gent: Openingsweekend Gentse Zomer

Het pinksterweekend is het openingsweekend van de nieuwe editie van ‘Gentse Zomer’. Het groene domein rond kasteel Slotendries in Oostakker wordt voor drie maanden opnieuw een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Verschillende dj’s zorgen van vrijdag 7 juni tot maandag 10 juni voor gezellige muziekjes. Er zijn dit jaar een aantal nieuwe foodstands, met onder meer verse taarten en gebak, vers roomijs, noedelsoepen en kleine Aziatische gerechtjes. Daarnaast zijn er in het vaste restaurant ook pasta’s, salades, Rusty Burgers en tapas te verkrijgen. Voor de kinderen is er het hele weekend een ‘inflatable speeldorp’ met allerhande luchtkastelen. Meer info en openingsuren via www.gentsezomer.be.

Eeklo: Luchtdoop voor knuffels

De Eeklose Modelluchtvaartclub houdt op zondag 9 juni een luchtdoop voor knuffels. Vanaf 13 uur kunnen kinderen hun teddybeer of favoriete knuffel een luchtdoop laten maken. De knuffels worden in modelvliegtuigjes gestopt die bestuurd worden door de mensen van de club. Na de luchtdoop krijgen de knuffels een vliegbrevet. Daarnaast brengt Clown Tyno een verrassingsbezoek, zal er een massa snoep vanuit een modelvliegtuig worden gedropt en zorgt een springkasteel voor sport en plezier. De luchtdoop voor knuffels vindt zondag plaats aan de Zuidbusakker in Eeklo.

Gent: Cydonia Barocca Festival

Tijdens het pinksterweekend kan je in de Gentse binnenstad genieten van een barokfestival, vol muziek van de drie grootmeesters uit de Duitse barok: Bach, Telemann en Graupner. Het festival bestaat uit een hele reeks concerten met cantates, orkestwerken en kamermuziek. Ook is er een open podium, een tentoonstelling, zijn er stadswandelingen, lezingen, is er een kinderatelier, wereld- en jazzmuziek en nog veel meer. Cydonia Barocca staat voor bekende en minder bekende meesterwerken, uitgevoerd door topmusici op verschillende aantrekkelijke locaties in de Gentse binnenstad. Het Cydonia Barocca Festival loopt van 7 juni tot 10 juni. De prijs bedraagt 15 euro of 20 euro voor avondconcerten. Meer info en reservaties via www.cydonia-barocca.org.