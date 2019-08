Vijf tips voor het weekend: van ‘Holy Rock Rally 9000' over meezingfeest met Romeo’s in Maldegem tot mountainbiketocht in Vlaamse Ardennen Redactie

29 augustus 2019

01u44 0

Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie.

WONDELGEM: Woodrock

De zomer(vakantie) loopt op zijn einde. Op het laatste weekend van augustus mag er dan nog eens goed gerockt worden. De ideale plek: Woodrock. Het gratis festival gaat dit jaar weer de derde keer door in het prachtige domein Vyncke-Bovyn in Wondelgem. Het park is te vinden op de kruising van de Lusthoflaan en de Botestraat. Vrijdag is iedereen welkom vanaf 17.30 uur tot en met 1 uur, zaterdag start het festival al om 14 uur en is het feesten geblazen tot en met 1 uur. Zondag kan je er vroeg aan beginnen, vanaf 10.30 uur tot 18 uur. Op het programma staan enkele gekende namen, zoals de Fixkes en Jasper Erkens. Het festival is gratis. Maar wie hen wil steunen, kan steunbandjes aan de ingang kopen.

Info: www.woodrock.be.

GENT: Begijnhoffeesten

Wie dit weekend een gezellig buurtfeest wil meepikken met een cocktail, kan altijd terecht op de Begijnhoffeesten. Het Sint-Elisabethbegijnhof aan de Begijnhofdries in Gent wordt een heel weekend omgetoverd tot de ideale setting voor een zomerfeest. Eerst en vooral, ter plekke zal er een gin-tonicbar en een cocktailbar zijn, net als eetstandjes. Voor de jonge feestvierders zijn er springkastelen en kinderanimatie. Het feest begint op vrijdag 18 uur, zaterdag kan je er vanaf 9 uur terecht voor een rommelmarkt. Om 13 uur is er ‘The Holy Rock Rally 9000', waarbij vijf jonge talentvolle bands het tegen elkaar zullen opnemen. Wees welkom, en zoals ze het zelf daar zeggen: “Er bestaan geen vreemden, enkel buren die we nog niet hebben gegroet.”



Info: www.begijnhoffeesten.be

MALDEGEM: MalleMaldegem, het slotfeest van de zomer

Maldegem sluit op zondag de zomer officieel af met het evenement MalleMaldegem. Je kan de hele dag wandelen en fietsen in en rond Maldegem, in de namiddag kan je sneukelen en proeven, en zondagavond is er een gratis meezingfeest met De Romeo’s. Het feest verhuist naar het centrum van de gemeente. De festivaldag begint zondag sportief. Van 8 tot 15 uur kan je deelnemen aan heel wat wandelingen en fietstochten. Vanaf 12 uur wordt in het centrum van Maldegem een culinair parcours uitgebouwd en op de markt is er vanaf 14 uur een grote zomerbar. Er is een kinder- en sportdorp, en er zal zelfs een kinderdisco zijn. In de centrumstraten kan je zondagnamiddag genieten van straatanimatie. Hoogtepunt van de dag wordt het Vlaams meezingfeest, dat om 18 uur begint op de markt. Johan Veugelers opent met zijn accordeon. De plaatselijke Tamara en Tom zingen om 18.35 uur. Om 19.10 uur staat Rene Redley geprogrammeerd. Swoop zet de markt om 19.50 uur op stelten, Lindsay zingt haar grootste hits om 20.25 uur en De Romeo’s mogen om 21 uur de kers op de taart zetten.

Info: www.mallemaldegem.be.

LIEVEGEM: Boombalfestival

In Lievegem kan je dit weekend weer de beentje los schudden tijdens het Boombalfestival. Je kan er gratis naartoe met heel het gezin. De Boomgaard is een gratis festivalterrein met een gezellig terras, kinderanimatie, een buitenpodium met heel wat optredens en dansworkshops, een festivalmarkt en carrousels. Voor de drie indoor danstempels moet je wel betalen. Daar hoor je de betere folkmuziek met heel wat optredens. Gezelligheid troef dus, tussen de fruitbomen. Je geniet er van een biertje uit glas, een lekkere hap en een podium met schone muziek (bluegrass, Franse chanson, folk, jazz…). Aan de kinderen is ook gedacht: springkastelen, toneel, knutselen, klimrotsen, draaimolens. Zelfs de baby’s hebben er hun eigen hoekje. Kortom, een plek waar iedereen, jong en oud zich kan onderdompelen in de unieke Boombalfestival sfeer.

Info: www.boombalfestival.be.

KLUISBERGEN: Mountainbike Vlaanderen

Naast al het feesten is er natuurlijk ook genoeg te doen voor de sportfanaten: ‘De Mountainbike van Vlaanderen’. Het enige driedaagse mountainbike-evenement van Vlaanderen dat op het Hotond Sporthotel in Kluisbergen kampeert, op het hoogste punt van Oost-Vlaanderen. “Vanop de Hotond kijk je uit over alle plaatsen met naam in onze streek: de Oude Kwaremont en de Paterberg, het Kluisbos, de Koppenberg”, klinkt het. “Het zijn iconische locaties waar de verzamelde mountainbikers van 23 tot en met 25 augustus 2019 hun sporthart kunnen ophalen”, bedenkt Simon Lamon, die samen met Peter Deconinck de Mountainbike van Vlaanderen organiseert. “De driedaagse wedstrijd voor de competitierenner en beter getrainde recreant vormt de kapstok waaraan alle andere evenementen worden opgehangen: de Ekopak Business Trophy op vrijdag; een recreatieve toertocht, de Summerbike Test- en Demodag, voor het eerst een e-bikewedstrijd op zaterdag en een manche van de Flanders Kids Series op zondag”, aldus Simon Lamon.

Info: www.mountainbikevanvlaanderen.be.