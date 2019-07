Vijf tips voor dit weekend: Van ‘Wuthering heights’-dans over rollerdisco tot Beauville in Deinze Jeroen Desmecht

12 juli 2019

09u26 0 Gent Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

DEINZE - Dansen in kasteeltuin tijdens Beauville Festival

Een stijlvol dansfestival in het mooiste decor van Vlaanderen.” Zo omschrijven de Gentse ondernemers Vince Verstrynge en Wouter Verbrugghe van bvba Basclass hun geesteskind Beauville Festival. Voor de derde editie op zaterdag 13 juli verwacht het duo 10.000 festivalgangers in de weelderige tuinen van kasteel Ooidonk. “De locatie is onze grootste troef. Je mag nog zo’n mooie decors bouwen, met het kasteel Ooidonk hebben wij het mooiste decor van Vlaanderen”, zeiden de heren deze week nog in onze krant. “We zijn de graaf zeer dankbaar dat we al voor het derde jaar op rij ons openluchtfestival op zijn prachtig domein mogen organiseren.” Info en tickets: www.beau-ville.be.

GENT - Eerbetoon aan Kate Bush met dans uit ‘Wuthering Heights’

“Out on the wiley, windy moors. We’d roll and fall in green”, amper negentien was Kate Bush toen ze in 1978 ‘Wuthering Heights’ loste op de wereld. De Londense miste haar start niet: haar debuutsingle torende vier weken op nummer één in de UK Singles Chart. Ze werd zo de eerste vrouwelijke artiest die met een zelfgeschreven single een nummer één hit wist te scoren in het Verenigd Koninkrijk. Intussen even iconisch zijn de bijhorende danspasjes van het nummer. En nét die kan u zaterdag aanschouwen in het Gentse Citadelpark tijdens de The Most Wuthering Heights Day Ever. Met liefde - én matchende kledij - gebracht door verschillende vrijwilligers. Extra tip: wie om twaalf uur paraat staat, krijgt zaterdag alsnog de kans om het dansje te leren. De effectieve voorstelling begint om 14 uur. Meer informatie vindt u hier.

GENT - Rollerdisco-feest in loodsen Bar Bricolage

Het derde seizoen van Stranger Things heeft u intussen- uiteraard - gebingewatcht. En na zo’n portie nostalgie volgt een zware dip. Maar niet getreurd: de loodsen van Bar Bicolage verwelkomen u dit weekend voor een rollerdisco-feest. Akkoord: meer seventies dan eighties, maar kom - we gaan niet muggenziften. Tickets kan je op voorhand kopen en geven je twee uur toegang tot de danszaal. Verder tovert Goeste de tuin van Bar Bricolage om tot één groot openlucht restaurant. Smaakgenot voor jong en oud dus. Meer informatie over de openingsuren en prijzen vindt u hier.

LOCHRISTI - Lochristi Zingt! pakt uit met cultuurmarkt en gezinsfestival

Naar jaarlijkse gewoonte vindt ook in Lochristi het zangfeest ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag plaats. Dit jaar slaan de cultuurdienst en de cultuurraad de handen voor het eerst in elkaar voor een cultuurmarkt en een gezinsfestival op zaterdag 13 juli op een terrein langs de Kantschoolweg in Zeveneken. Voor de micro’s verschijnen de Harmonie Willen Is Kunnen, Semper Pie, de Muziekschool Lochristi, Berlaen, en de band Ontpopt. Nu komt daar dus ook een cultuurmarkt bij, boordevol kraampjes. Het festival is compleet gratis, toegang vanaf 15 uur.

GENT - UGent maakt u warm voor fysica

Nog tot 17 juli zakken een paar honderd wetenschappers van over heel de wereld af naar Gent. Reden? De zogenaamde Hoge Energie Fysica conferentie van de Europese Fysica vereniging: een conferentie over deeltjesfysica en aanverwante domeinen. Voor wie bovenstaande zin geen Latijn is - of voor wie graag doet alsof - is er zaterdag 13 juli van 13.30 tot 18 uur de ‘Cool Physics Day’. Een wetenschappelijke tentoonstelling over de basisprincipes van elementaire deeltjesfysica. “Denk quarks, Higgs-bosonen, CERN, Large Hadron Collider, zwaartekrachtgolven en nog zoveel meer ! U komt toch ook!” Locatie: Universiteit Gent, Ledeganckstraat 35, 9000 Gent, in auditorium 1 en 2.