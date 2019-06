Vijf tips voor dit weekend: van rockfestival voor kinderen over wereldrecordpoging met golden retrievers tot kunstzinnige fietstocht Anthony Statius

21 juni 2019

08u39 0 Gent Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie.

1. Leierock4Kids, festival op kindermaat in Zulte

Een rockfestival op kindermaat, daarvoor moet je op zaterdag 22 juni in Machelen (Zulte) zijn. Het kinderfestival Leierock4Kids of LR4K vindt plaats op de weide, recht tegenover de Chirolokalen in de Leihoekstraat in Machelen. Op het hoofdpodium is er om 14.30 uur een show van de ropeskippers The Handles uit Deinze, gevolgd door een dance battle van VID Dance. Om 16.30 uur draait de jonge dj Big Smile een uurtje muziek en daarna is het de beurt aan goochelaar Tony Price Magic. Tussen 18.30 en 19.45 uur is er een optreden van de KetnetBand en om 20 uur sluit dj Hanzie de festivaldag af. Verder is er allerlei randanimatie met onder andere springkastelen, airbrushtattoo en workshops en voor de allerkleinsten is er een apart kinderdorp met twee springkastelen en een schildermuur.

De deuren openen vanaf 14 uur. De toegangsprijs voor alle artiesten en randanimatie is 5 euro (vanaf 3 jaar) in voorverkoop en 8 euro aan de deur. Meer info via de Facebookpagina Leierock.

2. Golden retrievers verzamelen in Wachtebeke voor wereldrecordpoging

Zondag wordt in Wachtebeke voor het tweede jaar op rij een ‘golden retriever-wereldrecordpoging’ georganiseerd. Bedoeling is om zoveel mogelijk golden retrievers op de terreinen aan de Stationsstraat te verzamelen. Acteur, hondenliefhebber en peter van de wereldrecordpoging Carry Goossens zal ook van de partij zijn.

Om 15.30 uur komt de deurwaarder langs om de wereldrecordpoging officieel te meten. Dj Jacob staat in voor de diervriendelijke beats en in de namiddag zijn er optredens van Rooty Tooth en The Dazzlers. Daarnaast zijn er 40-tal standjes voor hond en baasje.

Afspraak zondag vanaf 11 uur op het ‘festivalterrein’, Stationsstraat 170 in Wachtebeke. Wie één of meerdere golden retrievers heeft, en deel wil nemen, kan zich registeren via de website www.goldenretrieverwereldrecord.com.

3. Relaxen op Living in ‘t Park in Wondelgem (Gent)

Wondelgem Swingt slaat zaterdag opnieuw de tenten op in het Vroonstalledriespark. Living in ’t Park is een feeëriek festival in het groene hart van Wondelgem.

Ontdek op het centrale plein kleine muzikale verrassingen van lokale bodem, droom weg in één van de hangmatten in de relaxzone, leer elkaar beter kennen in de huiselijke sfeer van de openlucht living of proef lokale specialiteiten van de eetmarkt. Inschrijven is niet nodig, kom gewoon af. Het festival begint vanaf 12 uur. De meeste activiteiten zijn gratis. Al betaal je voor sommige workshops één jeton (2 euro). Meer info via www.buurthuisopwieltjes.be.

4. ‘Wetteren zingt’ op Topdagen

Tijdens de Wetterse Topdagen van vrijdag 21 tot zondag 23 juni kan je in het verkeersvrije centrum van Wetteren terecht voor animatie, braderie, sfeervolle standen, gezellige terrasjes, aanlokkelijke koopjes en attenties van de handelaars. Op zaterdag is er een autoshow. Nieuw dit jaar is ‘Wetteren Zingt’, een zangspektakel op de Markt vanaf 19.30 uur. Op zondag is er een schlagerfestival met kleppers als Sergio, Sam Gooris en Get Ready. Alle info op www.wegvanwetteren.be.

5. Kunstzinnige fietstocht in De Pinte en Sint-Martens-Latem

Sport- én kunstliefhebber? Haast je dan op zondag 23 juni naar De Pinte en Sint-Martens-Latem. Daar organiseert serviceclub Kiwanis Gent Gravensteen de eerste editie van ‘Bike 2 Art’. Dat is een gezinsvriendelijke fietstocht van 25 kilometer langs kunstwerken in privétuinen en kunstcentra. Je kan er kunstenaars ontmoeten en de kunstwerken kunnen aangekocht worden. Een deel van de verkoopprijs gaat naar de sociale doelen van Kiwanis.

De fietstocht begint tussen 13 en 15 uur aan het gemeenschapscentrum OCP De Pinte in Polderbos 20. De tocht duurt ongeveer drie uur. Je kan er elektrische of gewone fietsen huren. Volwassenen betalen 10 euro, kinderen kunnen gratis deelnemen. Inschrijven kan via www.bike2art.be.