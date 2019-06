Vijf tips voor dit weekend:Van Copacobana Festival over BK Wielrennen 2019 tot circus in Deinze Jeroen Desmecht

28 juni 2019

11u44 0 Gent Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

GENT - Voor elk wat wils op Copacobana Festival

Copacobana viert feest. Het gratis festival op de Rozebroeken is ondertussen aan zijn tiende editie toe. Van vrijdag tot en met zondag passeren talloze bands de podia. “Ontmoeten staat centraal. Of je nu jong, oud buurtbewoner of niet-Gentenaar bent”, staat op de website te lezen. “Het programma is ieder jaar zeer gevarieerd. Zo is er voor iedere smaak wel wat te vinden. Swingdansen, theater, poëzie, intieme luistermuziek, … Het mag en kan allemaal op de planken van Copacobana Festival.” Afzakken naar Copacobana, doet u natuurlijk best met de fiets. Meer informatie over de bereikbaarheid en openingsuren vindt u op copacobana.be.

GENT - Van Jamie Cullum tot Jasper Steverlicnck op Gent Jazz Festival

Het festival op de Bijlokesite zag het levenslicht in 2002. Toen heette het nog ‘Blue Note Festival’. Gent Jazz is meer dan enkel jazz: in februari raakte bekend dat onder andere Sting de main stage op 8 juli zal aandoen. Traditiegetrouw passeren ook dit jaar enkele lokale bands op de podia van het stadsfestival. Startschot dit weekend met onder andere Yann Tiersen, Andrea Belfi, Jamie Cullum en Jasper Steverlinck. Meer informatie over tickets, line-up en bereikbaarheid vindt op u gentjazz.com.

DEINZE - Circus Barones haalt inspiratie bij Disney

Circus Barones slaat haar tenten dit weekend op aan het Oud Politiekantoor in Deinze. Dit jaar brengen ze het spektakel ‘Surprise’: een voorstelling geïnspireerd door de sprookjes van Disney. Lees: vliegende tapijten, innovatieve lichttechnieken en een knotsgekke taxi. “We brengen onder meer een unieke act, voor de eerste keer in België, met vier jonge Hongaarse dames die hoog in de nok van het circus op een draaiende carrousel een adembenemend spektakel uitvoeren”, klinkt het. Tickets vanaf 15 euro, te koop aan de kassa van het circus vanaf één uur voor elke voorstelling. Betalen kan met cash geld of met bancontact. Meer informatie vindt u op www.circusbarones.com.

GENT - Ererondjes voor Walter Godefroot op BK Wielrennen

Derde keer Gent, waarvoor onze excuses, maar ook rond deze konden we niet heen: zondag vindt in de Arteveldestad het Belgische kampioenschap wielrennen plaats. Opgedragen aan Walter Godefroot, wereldkampioen bij de heren elite in 1965 en 1972 en voormalig teammanager van T-Mobile. Startschot aan het stadhuis, daarna via Merelbeke richting Vlaamse Ardennen voor een paar stevige kasseistroken. In Drongen, thuishaven van Godefroot, volgen zeven ‘ererondjes’ aan de Vlaamse Bulldog. Finishen doet het BK na 223 kilometer aan de Watersportbaan. Praktische informatie vindt u op bkgent2019.be.

WATERVLIET - Comedy-avond met Bert Gabriëls en Jade Mintjens

Bert Gabriëls, bekend van ‘Zonde van de Zendtijd’, ‘Absurdistan’, ‘Terug naar eigen land’, staat dit weekend op het podium in Watervliet bij Sint-Laureins. Het kleine dorp in het Meetjesland krijgt daar een try-out te zien van zijn eindejaarsconference. Ook Jade Mintens is zaterdag te gast op de comedyavond van Feestcomité Watervliet. Zij was in 2017 nog te zien in het bekroonde comedyprogramma ‘Voor De Leeuwen’, waar ze met zeven andere komieken het hart van een centrale gast moest veroveren. “De Vlaamse werd voor haar acteerprestaties gelauwerd met een Zilveren Leeuw”, klinkt het. “Deze frisse verschijning is dus zeker geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.” Gratis toegang, meer info op de Facebookpagina ‘Gratis comedy-avond met Bert Gabriëls & Jade Mintjens’.