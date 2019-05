Vijf tips voor dit weekend: picknick in Côté Jardin of Heldenpark, Wijnbeurs PURr en Speelbos ontdekken Jeffrey Dujardin

24 mei 2019

14u09 0 Gent Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

Gent: Een muzikale picknick met Côté Jardin

Zin in muziek en plezier voor of na het stemmen? De Bijloke heeft aan u gedacht. Zoals elk jaar viert het muziekcentrum feest met een gratis muzikale picknick. Iedereen staat vrij om een eigen picnickmandje mee te brengen. Al zijn er ook eet- en drankstandjes. Een kleurrijke bende brengt muziek vanop een groot podium in de tuin. Bij regen verhuizen de concerten naar de Concertzaal en zal er in de tuin een tent staan. Afspraak zondag om 11 uur aan De Bijloke. Info: www.debijloke.be/cotejardin

GENT: PURr, de natuurlijke wijnbeurs

In de Gentse Voorhaven kan je zondag na het kiezen van politiekers uw dorst lessen in de kelders van Loods 20. Daar vindt zondag en maandag PURr plaats. Een wijnfestijn, die 37 natuurlijke wijnmakers uit Europa samenbrengt om hun visie, verhaal en uiteraard hun wijn voor te stellen. Natuurlijke wijnmakers hebben veel respect voor mens en natuur en produceren de wijnen onder biologische en biodynamische of zelfs volledig natuurlijke normen. Een aanrader voor de wijnliefhebber. Zondag en maandag, vanaf 11 uur tot 18 uur. Tickets kosten 10 euro per dag, 15 euro voor beide dagen. Meer info: www.purr.be/

RONSE: CC De Ververij strikt Marokkaanse ster Mehdi Nassouli

Cultuurcentrum De Ververij brengt samen met Darna, het Vlaams-Marokkaans culturenhuis in Brussel Medhi Nassouli en zijn band naar Ronse. Mehdi Nassouli is nu op tournee met zijn project ‘Hommage à Taroudant’. Hij reist alle continenten af en maakt op 25 mei ook een tussenstop in Ronse. Zijn muziek houdt het midden tussen Gnawamuziek, een voortvloeisel uit West-Afrikaanse slavenmuziek, en Global Sound. “Afkomstig uit Taroudant, een stad die bekend staat om de diversiteit van haar muzikale erfgoed, werd Mehdi Nassouli al vanaf jonge leeftijd ondergedompeld in de Gnawamuziek. Zijn ouders en grootouders waren ook muzikanten”, klinkt het. Na het optreden is iedereen welkom op de iftar, het breken van de vasten tijdens de ramadan. De toegang is gratis. Info: www.ronse.be/nl/nieuws/mehdi-nassouli-band

Zottegem: Opening speelbos Droombergen

Wil je zondag even ontsnappen aan de verkiezingsstress? Dan is Speelbos Droombergen naast de pastorie in Oombergen de plaats bij uitstek. Dat wordt zondag om 14 uur officieel ingehuldigd. “Je kan er boomklimmen, je laten schminken, wandelen, op zoektocht en knutselen, er is voor elk wat wils. Er zijn ook hapjes”, belooft initiatiefnemer Thijs Haustraete. De opbrengst van de opening gaat integraal naar de verdere ontwikkeling van het speelbos. Het programma en meer info vind je op www.facebook.com/PastorietuinOombergen.

Eeklo: Samen aan Tafel op Dag Van het Park. Grote picknick en kraampjes

In het Heldenpark in Eeklo kan je zondag terecht voor een gezellige babbel en picknick. Vanaf 12 uur ben je welkom met je zelf meegebrachte picknick en kan je plaatsnemen aan tafel of op een picknickdekentje. Bestek en borden zijn voorhanden. Je kan ook een drankje kopen aan de stand van jeugdhuis De Route. Daarnaast kan je bij allerlei standjes terecht voor info over voeding of de natuur. Velt houdt een demo over koken met voedselrestjes. Er is een wandeling rond eetbare kruiden in het park, of je kan samen met de kinderen insecten proeven bij In2nature. De jongeren kunnen ook een BMX-parcours volgen georganiseerd door onze sportdienst, zweven in een boom met een boomverzorger, knutselen met Regionaal Landschap Meetjesland of een bamboekamp bouwen met vzw SOL. Iedereen gratis welkom vanaf 12 uur.