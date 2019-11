Vijf tips voor dit weekend: Festival voor vrede, spelletjesbeurs en handwerkbeurs Yannick De Spiegeleir

08 november 2019

Er staat een verlengd weekend voor de deur. Hoera! Onze redactie helpt je graag verder met vijf tips voor een leuke uitstap. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

GENT: Festival voor vrede

Op verschillende locaties in Gent kan je nog tot en met maandag genieten van verschillende muziek- en dansoptredens tijdens het Festival voor Vrede. De decors voor de performances zijn zeer divers: van een bus, de Sint-Jacobskerk of de Sint-Pieterskerk tot het UFOgebouw van de UGent. Alle concerten zijn gratis en met de hulp van Allez, Chantez! kan je zelf een poging wagen om mee te zingen. Meer info: www.festivalvoorvrede.gent.

GENT: Handwerkbeurs

De grootste beurs op het gebied van textiele hobby’s in België vindt plaats van vrijdag 8 tot en met zondag 10 november in de Flanders Expo in Gent. De kracht van de Handwerkbeurs is dat er uitsluitend textiele hobby’s te vinden zijn. Borduren, breien, haken, quilten, vilt, zelf-maak-mode, alles wat met textiel te maken, komt aan bod. In 2019 is ontwerpster Maria Suarez te gast. Er komt een quilt- en borduurtentoonstelling en Suarez geeft elke dag workshops. Meer info: https://handwerkbeurs.nl/gent/

DEINZE: Spelletjesbeurs Leieparel

Niets gezelliger dan samen gezelschapspelletjes spelen vindt de ouderraad van basisschool Leieparel in Deinze. In totaal kan je er meer dan 200 spelletjes uitproberen. Normaal gezien vindt de spelletjesbeurs plaats in de eetzaal van Leiepoort campus Sint-Theresia, maar aangezien daar volop werken aan de gang zijn, verhuist het evenement dit jaar naar Leiepoort campus Sint-Hendrik in de Guido Gezellelaan. Van 10 tot 18 uur is er een familienamiddag met croque monsieurs en van 20 uur tot middernacht is er een spelletjesavond voor iedereen ouder dan 14 jaar onder begeleiding van vereniging De Struikrover. Meer info: mail naar coghe_stefan@yahoo.com.

GENT: Mercuriusovergang

In de volkssterrenwacht Armand Pien kan je op maandag 11 november in de namiddag de ‘Mercuriusovergang’ aanschouwen. Tijdens een Mercuriusovergang beweegt de planeet Mercurius, vanaf de Aarde gezien, voor de Zon langs. De schaduw van Mercurius is dan te zien als een klein zwart bolletje dat langzaam over de zonneschijf beweegt. De enige voorwaarde: een onbewolkte hemel. Mercuriusovergangen komen gemiddeld 13 à 14 keer per eeuw voor. De laatste dateert van 9 mei 2016, voor de eerstvolgende is het wachten tot 2032. Mis deze kans dus niet. Meer info: https://www.facebook.com/events/764701290672862/

GENT: Big Bang Festival

Het Big Bang Festival is een feestelijke ode aan avontuurlijke muziek en klankkunst voor een jong publiek. De Bijloke wordt op zondag 10 én maandag 11 november omgetoverd tot een avontuurlijk muzikaal labyrint met oude en nieuwe klanken, geïmproviseerd en gecomponeerd, gepresenteerd op maat van jongeren. Sommige concerten zijn gratis, voor andere betaal je 4 euro. Meer info via: https://www.bijloke.be/programma/themas/58/Big_Bang_Festival_4_/