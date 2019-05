Vijf tips voor dit weekend: Bijenfeest, Brouwers in het Bos en Gent Smaakt Yannick De Spiegeleir

31 mei 2019

09u15 0 Gent Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

GENT: Bijenfeest

Ooit al door de ogen van een bij gekeken of deelgenomen aan een zoemende stuifmeelrace? De kans is klein, maar zondag kan je daar verandering in brengen op het Bijenfeest. In en rond het Huis van Kina en de tuin van de Sint-Pietersabdij kan je deelnemen aan een groot bijenfeest met van 13 tot 17 uur doorlopend workshops en activiteiten voor het hele gezin. De toegang is gratis. Met een Virtual Reality-bril kan je door de ogen van een bij kijken, zing en dans het Blije Bijenlied of bedruk textiel met kleurrijke bloemen. De rest van het programma ontdek je op: https://weekvandebij.be.

ENAME: Brouwers in het Bos

Bier proeven in een groen kader. Dat is opnieuw het recept van Brouwers in het Bos nu zaterdag van 14 tot 23 uur. Voor de tweede editie slaat het bierproeffestival opnieuw haar tenten op in de Sint-Salvatorstraat in Ename. Je maakt er kennis met verschillende bieren die minder gekend zij bij het grote publiek. Tien brouwerijen uit Oudenaarde en omstreken hebben hun komst bevestigd. In totaal kan je 46 streekbieren proeven. De toegang is volledig gratis. Op de website www.brouwersinhetbos.be of aan de ingang kan je een starterspakket kopen voor 10 euro. Het pakket omvat een glas met het logo van het festival en 5 jetons. Aan alle standen wordt enkel betaald met jetons. Bijkomende jetons kunnen aan kassa gekocht worden.

BASSEVELDE: U13 Cup

Jong voetbaltalent uit alle windstreken bewonderen: dat kan het hele weekend op de U13 Cup in Bassevelde. De terreinen van KVV Klauwaarts vormen het decor voor de 24ste editie. Ronkende voetbalnamen als Bayer Leverkusen en Celtic Glasgow strijden er om de titel van dit prestigieuze tornooi. Dit jaar is er met FC KIA Teheran en Crossfire Premier USA ook opnieuw talent van buiten Europa te bewonderen. De U13Cup blijft daarmee de wereld naar het kleine Bassevelde halen. Door een kwalitatief hoogstaande organisatie werd in de afgelopen 24 jaar een stevige reputatie opgebouwd bij alle Belgische topploegen. Ook de buitenlandse toppers prezen de voorbije jaren steeds de perfecte organisatie en bestempelden het tornooi als één van de beste van Europa.De U13 Cup wordt dan ook niet voor niets de ‘Champions League voor U13’s’ genoemd. Meer info: www.tornooibassevelde.be

GENT: Gent Smaakt en Barrio Cantina

Liefhebbers van culinaire festivals komen dit weekend zeker aan hun trekken in Gent. Nog tot zondag kan je onder de stadshal terecht op Gent Smaakt. Verschillende Gentse culinaire trekpleisters zoals Balls&Glory, Madam Bakster of Alice tekenen present op deze editie. De toegang is gratis. Hapjes en drank betaal je met Gentse Stropkes, een eigen munt op het gebeuren, of ‘cashless’. Even verderop op de Korenmarkt is er het foodtruckfestival Barrio Cantina op de Korenmarkt. Je kan kiezen uit het aanbod van 25 verschillende kramen. Ook hier is de toegang gratis en heb je de mogelijkheid om met cash te betalen.

GENT: Braderie Publique

Snuisteren in het aanbod van de mooiste boetieks van Gent kan je dit weekend van vrijdag tot en met zondag tijdens Braderie Publique. Handelaars in het gebied rond de Zuid, Brabantdam en Henegouwenstraat zetten hun kledingrekken met koopjes uit op straat. Zondag kan je je uitstap combineren met de Gentse shoppingzondag. Dan is ook nog eens al het openbaar vervoer gratis, én zijn ook andere winkels open buiten het braderiegebied.