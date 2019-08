Vijf tips voor dit weekend: Bierfestival, Dansen in het Park en Beach Party Yannick De Spiegeleir

14u02 2 Gent Geen idee wat te doen zaterdag en zondag? Onze redactie zet voor u vijf tips op een rijtje. Geniet van eten of uit de bol gaan op muziek, of beter nog: een combinatie van beide. Het is allemaal mogelijk dit weekend.

GENT: XL Bierfestival

Bieren van lokale brouwers zijn al enkele jaren bezig aan een stevige opmars. Dat is in Gent niet anders. Wie wil kennismaken met het rijke aanbod kan zaterdag terecht in de gezellige refter en tuin van school Het Spectrum (vroeger VIP-school, red.) voor de tiende editie van het Gentse Bierfestival.

De Gentse biervereniging wil iets speciaal maken van haar XL-jubileumeditie. Op het bierfestival kan je proeven van meer dan 100 verschillende bieren in allerlei stijlen en smaken. Een verwennerij voor je smaakpapillen. De toegang is gratis.

GENT: Dansen in ’t Park

Hou je van dansen, maar heb je weinig of geen ervaring? Geen probleem. Op Dansen in ’t Park ben je welkom. Het driedaags evenement van vrijdag tot zondag is een dansfestival dat ook niet-dansers met open armen ontvangt.

Naast het ruime dansaanbod zijn sfeer, lekker eten en drinken, mooi volk en super dansfuiven de troeven in het gezellig ingerichte Azaleapark in Sint-Amandsberg. De organisatoren, Gentse dansscholen en –initiatieven, moedigen je aan om je picknickdeken mee te nemen, maar vragen drank en eten te kopen op hun gratis festival.

Meer info en het programma vind je op www.danseninhetpark.be

GENT: Vegan Summer Fest

Veganisten eten niet alleen geen vlees zoals vegetariërs, ze consumeren niets waar dieren aan pas te komen. Zelf veganist of nieuwsgierig naar de levensstijl? Zaterdag vindt de vijfde editie plaats van Vegan Summer Fest in Flanders Expo. Het grootste festival voor veganisten in ons land.

Ontdek een wereld van nieuwe smaken en inspiratie. Proef veganistische gerechtjes aan de talrijke foodtrucks en eetkraampjes. Kuier door de markt waar je alles kan vinden gaande van exotisch klinkende ingrediënten tot cosmetica, schoenen, accessoires en kledij.

Volg kookdemo’s die je doen watertanden en luister naar boeiende debatten. Alle tickets in voorverkoop zijn uitverkocht, maar aan de kassa kan je nog een ticket kopen voor 8 euro.

OUDENAARDE: Music Food Festival

Het zijn enkele van de mooiste geneugten in het leven: proeven van lekker eten en luisteren naar mooie muziek. Op het Music Food Festival in Oudenaarde kan je beide drie dagen lang combineren.

Van vrijdag tot zondag kan je verschillende culinaire ontdekkingen doen aan tal van foodtrucks. Op het podium geven toppers als Willy Sommers en Mama’s Jasje het beste van zichzelf. Het evenement is gratis toegankelijk. De organisatie is in handen van 3ofLive.

DEINZE: Beach Party

Een stukje Ibiza in Deinze? Dat ontdek je zaterdag op de Beach Party aan surfpunt Florizoone. Na zes jaar windstilte trekt een nieuwe generatie jongeren de kar om het legendarische feest nieuw leven in te blazen.

Headliner is NEON die eerder al op het podium stond van Tomorrowland en WeCanDance. Verder staan ook Housekeepin’, J-Castle en DJ Frederik op de affiche. Het feestje start vanaf 19 uur en de hele avond zal Deinzenaar en Bocuse d’Or-finalist Piet Vande Casteele voor de catering zorgen met zijn foodtruck Cecile. Ook de cocktails worden geshaked en gestirred door een ‘local’. Tickets kosten 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa.