Vijf nieuwkomers nemen het woord in de podcast Stemkleur Jill Dhondt

09 december 2019

09u31 0 Gent IN-Gent, het Gents Agentschap voor integratie en inburgering, lanceert met trots de podcast ‘Stemkleur’. Daarin vertellen vijf nieuwkomers over hun leven in Gent.

In de podcast vertellen de nieuwkomers hoe ze hun leven in Gent hebben opgebouwd, hoe ze ontmoedigd en weer aangemoedigd werden, over drempels, kansen en ontmoetingen. Stemkleur geeft een inkijk in het leven van de nieuwkomers maar ook in de manier waarop de samenleving hen ontvangt. Het resultaat is een verzameling van kleine en grote verhalen, elk met een eigen stemkleur. “Positieve verhalen en persoonlijke contacten zijn een belangrijk tegengewicht voor de toenemende polarisering en xenofobie rondom ons”, geeft Astrid De Bruycker, voorzitter van IN-Gent, aan.

Arifa Bashir is één van de nieuwkomers die haar stem laat horen. In haar thuisland Afghanistan maakte ze educatieve radioprogramma’s voor BBC Afghanistan. In de podcast vertelt ze over de aanvankelijk ongemakkelijke ontmoetingen met haar buurvrouw en hoe ze onverwacht naar elkaar toegroeiden.

De podcast kan beluisterd worden op https://stemkleur.be/. Elke twee weken verschijnt een nieuwe aflevering.