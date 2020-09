Vijf mensen in quarantaine bij Arcelor na besmetting bij onderaannemer, drie al terug aan het werk. “Ons actieplan werkt.” Sabine Van Damme Kristof Vereecke

08 september 2020

19u15 0 Gent Bij een externe firma die meehelpt aan de renovatie van de hoogoven van bij staalreus ArcelorMittal geeft vrijdag een medewerker positief getest op corona. Daarop is het actieplan van het bedrijf in werking gezet, met succes.

“Wij zijn uitermate voorzichtig bij Arcelor”, zegt woordvoerder Jan Cornelis. “We volgen alle richtlijnen nauwgezet op, en meer. Zo wordt van iedereen die het bedrijf betreedt de temperatuur gemeten. Toen dus bleek dat een medewerker van een externe firma die bij ons aan de slag is positief had getest, hebben we ons actieplan in gang gestoken. We hebben via een interne contacttracing uitgezocht met wie die man in contact was gekomen. Dat waren vijf mensen, die onmiddellijk – vrijdag al – in quarantaine zijn gezet. Alle vijf hebben ze een coronatest laten afnemen. Die blijken vandaag alle 5 negatief te zijn. Bij drie personen ging het om een laagrisicocontact. Zij hadden samen met de besmette persoon vergaderd, maar wel met afstand, mondmaskers en de ramen open. De 2 andere personen hadden een hoogrisicocontact, en blijven daarom in quarantaine. Na 9 dagen wordt bij hen een tweede coronatest afgenomen. Blijkt ook die negatief, dan kunnen ook zij terug aan de slag.”