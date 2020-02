Vijf blikvangers uit de nieuwe wielerexpo ‘Heeren, vertrekt!’ in Sint-Pietersabdij: “Dompel je onder in Vlaamse wieler-DNA”

Gent

In de Sint-Pietersabdij start zaterdag de nieuwe tentoonstelling ‘Heeren, vertrekt! In de kop van de Koers’. De expo neemt je op sleeptouw in de hoofden van de renners en hun entourage. “Met foto’s, attributen en een unieke opstelling dompelt de expo je helemaal onder in het unieke Vlaamse wieler-DNA”, zegt schepen van Cultuur Sami Souguir (Open Vld). Fotograaf-curator Jelle Vermeersch en Martine Van Asch van Historische Huizen vertellen voor onze krant het verhaal achter vijf blikvangers in de sublieme tentoonstelling.