Viertal krijgt elk jaar cel voor zinloos geweld op Gentse feesten Jeffrey Dujardin

28 juni 2019

13u08 0 Gent Vier jongemannen hebben in de Gentse rechtbank elk 1 jaar cel gekregen voor de aanval op een voorbijganger tijdens de Gentse Feesten twee jaar geleden. Stuk voor stuk beweerden ze niet te hebben geslagen en de rechter stelde dat niet op prijs. “Ge moogt ermee rammelen, maar er zijn grenzen hé!”

Ter hoogte van de Grauwpoort reden de vier beklaagden samen in een auto op 24 juli 2017, tijdens de laatste vroege uurtjes van de Gentse Feesten. Volgens getuigen kwamen ze met een tamelijk hoge snelheid aangereden. “Ik en mijn vrouw moesten opzij springen om de auto te ontwijken”, vertelde het slachtoffer in een reactie aan onze krant. “Ik heb een zwaaiende beweging gemaakt naar de auto en het raam aan de bestuurderszijde geraakt. Niets aan de hand, dacht ik, maar ze zijn uitgestapt.” De vier schopten en sloegen het slachtoffer terwijl hij zich klein probeerde te maken om zich tegen de aanval te beschermen. De man liep kneuzingen en een snijwonde aan de wenkbrauwen op. “Ik heb nog steeds twee kleine littekens in mijn gezicht. Twee tot drie weken lang kon ik mijn beroep niet uitoefenen.” Camerabeelden bevestigen het verhaal van drie getuigen.

Een verdachte kon opgespoord worden en bij zijn eerste verschijning voor de rechtbank gaf hij de namen van zijn drie kompanen op. Maar ondanks de verklaringen van het slachtoffer en de getuigen, en de camerabeelden, waarop volgens het Openbaar Ministerie duidelijk zichtbaar is dat alle vier de beklaagden slagen en schoppen uitdeelden, bleven ze ontkennen.

Opschorting of werkstraf

“Mijn cliënt zegt duidelijk dat hij geen slagen heeft uitgedeeld, maar enkel met het slachtoffer wilde praten”, begon de advocaat van de eerste beklaagde. Verder dan dat raakte ze niet, want de rechter wilde meteen horen wat de andere betrokkenen te vertellen hadden. Stuk voor stuk beweerden ze dat ze enkel op het slachtoffer inpraatten. “De slagen gebeurden achter mijn rug” en “Ik heb er niets mee te maken, maar wil gewoon de schadevergoeding betalen om ervan af te zijn. Zo hoeven mijn ouders dit niet te weten”, klonk het.

Wie heeft die man dan zo toegetakeld? Hoe komt hij aan zijn verwondingen? Het bloed lag letterlijk op de baan, leg dat eens uit?

Rechter tot beklaagden

De rechter had weinig zin om het viertal op zijn woord te geloven. “Wie heeft die man dan zo toegetakeld?”, vroeg ze. “Hoe komt hij dan aan zijn verwondingen? De letsels zijn meteen na het incident vastgesteld. Denk je dat wij dom zijn? Denk je dat het slachtoffer dom is? Ge moogt ermee rammelen, maar er zijn grenzen hé! Het bloed lag letterlijk op de baan, leg dat eens uit?” De rechter gaf de beklaagden verschillende kansen om te bekennen, maar ze bleven volharden.

De beklaagden vroegen om de opschorting of een werkstraf. “Dat zijn gunsten die we kunnen verlenen, maar waarom zou ik dat toekennen aan iemand die niets gedaan heeft?”, antwoordde de rechter cynisch. Het Openbaar Ministerie vorderde celstraffen van 7 maanden. Het viertal kreeg elk een gevangenisstraf van één jaar en moeten een schadevergoeding betalen van 3600 euro aan het slachtoffer.