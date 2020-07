Vieren in gezinsverband en gespreide gebedsmomenten, het Offerfeest ziet er dit jaar anders uit voor Gentse moslims Jill Dhondt

09u01 0 Gent Het Offerfeest is normaal gezien een feest dat in ruime kring gevierd wordt. Deelnemende moslims brengen eten naar vrienden, familie en armen waardoor velen vrezen dat het een dag zal worden waarop het virus vrij spel krijgt. De Vereniging van Gentse Moskeeën doet daarom een oproep om het feest uitsluitend in gezinsverband te vieren. Om het gebruikelijke moskeebezoek op een veilige manier te laten gebeuren, stellen ze voor om meerdere gebedsdiensten te houden.

Het Offerfeest is het tweede grote feest dat de moslims dit jaar uitsluitend in gezinsverband moeten vieren. “Het Ramadanfeest viel in het midden van de lockdown”, zegt Abderrazak El-Omari van de Vereniging van Gentse Moskeeën. “De regels waren toen nog strenger dan nu. Je mocht toen enkel met je gezin vieren, nu mag je 5 extra personen uitnodigen. Dat is al beter, maar nog steeds niet optimaal aangezien de meeste families ruimer zijn. We zullen maar een klein deel van onze familie kunnen zien, maar in het belang van de volksgezondheid respecteren we de regels.”

Om het feest veilig te laten verlopen, zal de VGM een bericht uitsturen naar al haar leden. “We zullen de regels verduidelijken en vragen om het veilig te houden. Daarnaast hebben we ook een overleg gehad met de Stad Gent over de vieringen in de moskee die bij het Grote Feest horen. Sommige moskeeën in Gent werken nu al met een reserveringssysteem, wij gaan voorstellen om dat overal in te voeren. Daarbovenop raden we de gebedshuizen aan om meerdere, gespreide gebedsmomenten te organiseren. Zo krijgen meer moslims de kans om het gebed bij te wonen, aangezien het aantal personen per viering beperkt is tot honderd personen. De moskeeën kiezen uiteindelijk wel zelf wat ze met onze suggesties doen.”