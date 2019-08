Vierde Gentse Groenpool zal Wonderwoud heten, ontwikkeling start in 2021 Sabine Van Damme

26 augustus 2019

10u54 3 Gent Na de Gentbrugse Meersen, het Parkbos en de Vinderhoutse Bossen zal ‘Wonderwwoud’ de vierde Gentse Groenpool worden. Wonderwoud ligt grotendeels op grondgebied Lochristi, op de site van het Oud Vliegveld en de zandwinningsput.

De geschiedenis van de X-vormige site is al een verhaal op zich. De twee benen van de X waren oorspronkelijk twee landingsbanen die werden aangelegd voor het vliegveld dat in de jaren ’60 werd aangelegd als economische stimulans voor de haven. Het hele terrein werd toen 4 meter opgehoogd met zand. Maar het vliegveld werd nooit afgewerkt en dus ook nooit gebruikt. Sinds de jaren ’70 wordt op het terrein aan zandontginning gedaan, waardoor er diepe plassen en vijvers ontstonden, net als zandheuvels, dijken en rietvelden. Sommige heuvels zijn zo hoog dat je van op de top de 3 torens van Gent kan zien.

De hele site wordt nu ontwikkeld tot Groenpool. Al is ‘ontwikkeld’ niet echt het juiste woord. Natuur en Bos wil de Groenpool vooral spontaan laten groeien. Berken en wilgen staan er nu al, het Wonderwoud zal zowel droog loofbos, moerasbos als open vlakten hebben. Het terrein is 200 hectare groot, of zowat 250 voetbalvelden bij elkaar. Het ligt op 7 kilometer van Gent centrum, en op 1,5 kilometer van het dorp van Lochristi. He Wonderwoud krijgt twee hoofdingangen. Eén aan de Langenaarstraat, en één aan de Drieselstraat in Oostakker, vlakbij de bushalte daar. Op het hoogste punt van het Wonderwoud zal een uitkijktoren van nog eens 18 meter hoog komen, van waar je de hele omgeving kan overzien. Er zullen stukken ‘speelbos’ voorzien worden, maar er zullen ook stukken voorzien worden voor de natuur, en dus ontoegankelijk voor de bezoekers. De dijken zullen worden begraasd door schapen, in het natuurgebied zelf zullen zelfredzame koeien en paarden grazen, zoals nu ook al in de Gentbrugse Meersen gebeurt.

Voorlopig is het hele gebied ontoegankelijk, en dat blijft nog wel even zo. Vanaf 2021 wordt het ‘Wonderwoud’ in verschillende fases gerealiseerd, en vanaf dan zal het wel opengesteld worden. Vooraf zal Natuur en Bos wel al geregeld ‘groensafari’s’ organiseren om het gebied te ontdekken. Het hele proces van aanleg zal te volgen zijn op de website wonderwoud.gent.