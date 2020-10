Vier nieuwe besmettingen op getroffen afdeling wzc Zuiderlicht: quarantaine met tien dagen verlengd Wietske Vos

08 oktober 2020

10u15 2 Gent In wzc Zuiderlicht in Mariakerke, dat In wzc Zuiderlicht in Mariakerke, dat eerder getroffen werd door corona , werden bij een nieuwe testronde opnieuw vier besmettingen vastgesteld. Daarom moeten de inwoners en het personeel van de afdeling in kwestie zeker nog de komende tien dagen in quarantaine blijven.

In de bevoegde commissie vroeg gemeenteraadslid Elke Sleurs (N-VA) naar de huidige situatie in wzc Zuiderlicht. Volgens schepen van Gezondheid en Seniorenbeleid Rudy Coddens (sp.a) werd bij de getroffen afdeling Zilverster, waar eerder elf inwoners en drie medewerkers besmet waren, dinsdag een tweede test uitgevoerd. Daaruit bleek dat vier nieuwe personen besmet zijn met Covid-19: twee inwoners en twee medewerkers. Coddens: “Daarom is beslist dat de afdeling de komende tien dagen in quarantaine blijft, waarbij gekozen is voor kamerquarantaine. Dat is in dit geval niet evident, gezien het om een afdeling gaat met dementerende personen, die soms te kampen hebben met desoriëntatie.”

Cohortezorg

Coddens vermeldde nog dat Zuiderlicht op 1 oktober een bezoek kreeg van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en goede punten kreeg voor de aanpak van de virusuitbraak. “Er zijn nog wat tips gegeven, maar het Agentschap steunt onze aanpak.” Eén van de principes van deze aanpak is cohortezorg, waarbij er vaste equipes personeel gevormd worden die de besmette bewoners verzorgen. Zo wordt vermeden dat het virus zich verder verspreidt.

“In de andere woonzorgcentra die beheerd worden door de Stad Gent, is de situatie stabiel”, besluit Coddens. “Via het Agentschap vernemen we dat dit ook geldt voor de andere woonzorgcentra in Gent, ook bij het eerder getroffen Domino.”