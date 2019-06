Vier jaar na de opnames: veel kans dat Hollywood-film over Keizer Karel toch in de zalen komt Erik De Troyer

16u57 0 Gent Wie herinnert zich de zomer van 2015 nog? De Gras- en Korenlei werden toen ingepalmd door de kostuumfilm Emperor, die Gent op de wereldkaart zou zetten. Oscar-winnaar Adrien Brody wandelde incognito door de stad en iedereen probeerde een glimp op te vangen van het Hollywood-spektakel. De film haalde echter nooit de zalen door het faillissement van het productiehuis Corsan. Nu lijkt er toch een kans te zijn dat de film alsnog de bioscoop haalt.

Eigenijk is de Emperor-film zo goed als klaar. Op het moment dat het fout liep zat de film in post-productie. Dat is zowat de laatste stap die nodig is om de film klaar te maken waarbij geluid, visuele effecten en muziek worden toegevoegd. Een kopie van de film ligt al jaren te wachten bij het Antwerpse post-productiebureau FLOW. Ook de twee curatoren van productiehuis Corsan hebben een kopie van de film in hun bezit. Zij hebben de taak om zo veel mogelijk de put die Corsan achterliet te dempen.

Belastinginspectie

Corsan ging in 2016 failliet en liet een enorme ravage na. Het Antwerpse productiehuis inde grote bedragen bij kmo’s en kleine zelfstandigen. Zij investeerden bedragen van 50.000 tot 4 miljoen euro en kregen de belofte van een aanzienlijke winst. Het bedrag konden ze aan 150% aftrekken van de belastingen. De Bijzondere Belastinginspectie begon echter een onderzoek en Corsan ging failliet. De put die achterblijft zou zo’n 200 miljoen euro bedragen.

De stad Gent deed veel moeite om de opnames in Gent mogelijk te maken. Het grootste deel van de film werd opgenomen in Tsjechië, maar de openingsscène over Keizer Karel moest opgenomen worden in de stad. De Gras- en Korenlei werden wekenlang ontruimd in volle toeristisch seizoen, tegen de zin van de lokale horeca. Moderne lantaarnpalen werden verwijderd. De opnames werden wel de attractie van de zomer van 2015. Hele drommen Gentenaars zakten naar het centrum af om toe te kijken hoe Adrien Brody, Rutger Hauer en zelfs Vlaamse acteurs als Michael Pas acteerden op de Sint-Michielshelling.

Rechten overkopen

Jarenlang leek het alsof de film nooit de bioscoopzalen zou halen. Nu zijn er echter toch aanwijzingen tot beterschap. Er zouden meerdere productiehuizen interesse tonen om de rechten voor de film over te kopen. Met dat geld kan een deel van de Corsan-put gevuld worden, maar dat betekent vooral dat er voor het eerst in drie jaar een kans is dat de film alsnog de cinema’s zal halen.

Enkele bekende filmwebsites hebben intussen de info over de Emperor-film aangepast. Eén Brits-Amerikaanse website, www.filmaffinity.com, spreekt zelfs over een release in 2020. Een andere heeft een lijst van de volledige cast en alle medewerkers online gezet. Ook het Tsjechische productiehuis dat mee betrokken was bij de film heeft Emperor opnieuw in de projectenlijst gezet.

De curatoren van Corsan waren vandaag niet beschikbaar voor commentaar.