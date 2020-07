Vier Gentse ziekenhuizen stemmen af rond ‘coronaregime’ voor bezoek kraamafdeling Wietske Vos

03 juli 2020

18u22 0 Gent De hoofdvroedvrouwen van de vier Gentse ziekenhuizen zijn onderling aan het afstemmen om voor de kraamafdelingen één bezoekregeling te implementeren voor alle ziekenhuizen. Daarmee volgen ze De hoofdvroedvrouwen van de vier Gentse ziekenhuizen zijn onderling aan het afstemmen om voor de kraamafdelingen één bezoekregeling te implementeren voor alle ziekenhuizen. Daarmee volgen ze het voorbeeld van hun Limburgse collega’s , die het door corona beperktere bezoekregime willen handhaven. Ook vanuit de beroepsvereniging wordt hierover overlegd en nagedacht.

Navraag bij AZ Jan Palfijn leverde aanvankelijk alleen een bevestiging op van het positieve effect van minder bezoek. “De baby’s zijn rustiger en de moeders krijgen meer tijd om af te stemmen met hun kindje”, aldus persverantwoordelijke Sofie Moreels. “Er is echter nog geen definitieve beslissing gevallen om deze regeling permanent te maken. De andere kant van de medaille is immers dat grootouders en overgrootouders moeilijk kunnen aanvaarden dat ze een – eventueel eerste – (achter)kleinkind niet snel of niet lang kunnen zien. Voor de materniteit is de bezoekregeling al soepeler dan voor andere afdelingen: 2 bezoekers per uur i.p.v. 1, en meerdere bezoeken per dag i.p.v. 2. Maar dit is nog steeds een stuk minder dan normaal.”

Later kwam het bericht vanuit AZ Jan Palfijn dat er wel degelijk overleg gepleegd wordt over een uniforme bezoekregeling voor de vier Gentse ziekenhuizen, en dat op niveau van de hoofdvroedvrouwen. De beslissing over hoeveel en welk bezoek is echter nog niet genomen.

Moreels: “Algemene voordelen van minder of beperkt bezoek worden bij de beslissing meegenomen. Moeder en kind vinden veel meer elkaars ritme, moeder is minder gestresseerd wanneer de baby wil drinken of getroost worden – met en bij bezoek is dat toch anders en meer stresserend –, betere (nacht)rust zonder bezoek, enzovoort. Ook de vroedvrouwen kunnen zonder bezoek de mama’s beter bijstaan en begeleiden bij borstvoeding en bij de verzorging.”

Maria Middelares

Ook Maria Middelares bevestigt de positieve effecten van minder bezoek op de kraamafdeling, maar was (nog) niet op de hoogte van het overleginitiatief. Persverantwoordelijke Catherine Zenner: “We merken zeker dat moeder en kind rustiger zijn en ook de borstvoeding verloopt vlotter. Er heerst momenteel een goed evenwicht tussen bezoek en rust.”

Het ziekenhuis begrijpt dat andere ziekenhuizen deze regeling een permanent karakter willen geven, maar vindt het zelf daarvoor nog te vroeg. “Corona is nog aanwezig en er wordt zelfs gesproken over een tweede golf. Er is dus geen enkele reden om de huidige bezoekregeling op korte termijn aan te passen. Maar als dat gebeurt, gaan we de lessen die we nu trekken, zeker evalueren en een beslissing daarover nemen.”

Op de kraamafdeling van Maria Middelares mag het hele gezin (partner en alle kinderen) samen op bezoek komen. Daarnaast zijn, behalve de partner, 2 bezoekers per keer welkom. Op andere afdelingen mogen patiënten, met uitzondering van wie corona heeft, maximaal 2 bezoekers per keer ontvangen.