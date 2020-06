Vier Gentse agenten springen in de Leie na tragisch ongeluk: “Ze hebben Zakir en Melisa niet kunnen redden, maar wat ze deden was heldhaftig”

Gent

Hun vrienden en familie reageren aangeslagen. “Zakir was nog maar even geleden verhuisd. Het was een van de buurjongens waar ik mijn hele jeugd op de Muide mee heb doorgebracht.”

Aan de Sint-Jorisbrug in Gent is in de nacht van woensdag op donderdag een wagen in de Leie terechtgekomen. Vier politiemannen sprongen zonder twijfelen in het water, maar konden de twee inzittenden, Vadet Huseyin (24) uit Evergem en Melisa Simeonova (18) uit Gent, niet meer redden.